Грозит смертная казнь: в Южной Корее начался судебный процесс над экс-президентом страны

В Южной Корее начался судебный процесс над бывшим президентом страны. Юн Сок Йоль в понедельник, 14 апреля, заявил, что его кратковременное оглашение военного положения в конце прошлого года "не было государственным переворотом".

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Он явился в суд для начала уголовного процесса по обвинению в руководстве бунтом. Об этом сообщает Reuters.

В начале судебного разбирательства прокуроры представили свою версию, утверждая, что отстраненный президент не имел законных оснований для объявления военного положения, и обвинили его в попытке парализовать государственные институции, в частности парламент.

"Подсудимый сделал невозможным осуществление конституционными институциями их полномочий на основе незаконного постановления", – заявили в прокуратуре.

Отмечается, что Юн Сок Йоль, который был главным прокурором страны до того, как стал президентом, защищал себя в суде, детально отрицая обвинения. "Военное положение – это не государственный переворот", – сказал он.

Политик отрицал парализование работы правительства и сказал, что военное положение было необходимо, чтобы предупредить народ о том, что оппозиционная партия большинства блокирует работу правительства, объявив импичмент более 20 чиновникам, что, по его мнению, было опасно.

Экс-президент утверждает, что знал, что это военное положение закончится в течение полудня или дня. Он сказал, что сообщил об этом плане экс-министру обороны Ким Йонг Хену, однако военные, выполнявшие приказ, похоже, превысили свои полномочия, потому что они привыкли готовиться к военному положению по другим инструкциям.

Во второй половине дня два высокопоставленных военных офицера дали показания в суде. Оба показали, что их командир приказал им отправить войска, чтобы "вытащить" депутатов из парламента во время объявления Юном военного положения. Бывший президент отрицал это утверждение, заявив, что не отдавал такого приказа.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея имеет горький опыт вмешательства военных в гражданские дела, а многие южнокорейские президенты плачевно заканчивали свою карьеру. Некоторым главам государства объявляли импичмент, а кто-то даже завершал политический путь в тюрьме.

Так, если Юн Сок Йоль будет признан виновным по обвинению в организации мятежа, ему может грозить пожизненное заключение или казнь.

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