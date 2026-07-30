Двое поляков набросились на украинского подростка в поезде: за него заступились пассажиры и полиция. Видео

В Польше двое агрессивных молодых людей оскорбляли украинского подростка в поезде Варшава – Тлущ. Они выкрикивали ксенофобские лозунги в его адрес, пытались выгнать парня из вагона и угрожали ему.

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В итоге в ситуацию вмешались кондуктор и другие пассажиры, а нападавших оштрафовали. Об этом пишет Wirtualna Polska. Кадры из поезда на днях распространились в социальных сетях.

На них видно, как один из молодых людей попытался подойти к пассажиру, который их снимал. Однако его остановили другие люди, находившиеся в поезде. Также слышно, как украинцу говорили "Выходи на станции, давай", сопровождая все ругательствами.

Проводник пытался отделить нападавших от остальных пассажиров. Один из молодых людей оттолкнул его, на что другой пассажир вмешался и выгнал нападавшего из поезда. Его товарища также утихомирили.

Что говорят правоохранители

В полиции сообщили, что инцидент произошел на станции "Кобылка-Осув". Двое мужчин, одному из которых 20 лет, а второму – 22, начали цепляться к 16-летнему гражданину Украины. Позже потерпевший рассказал, что сам до конца не понимает, по какой именно причине они это делали.

Начальник поезда приказал полякам покинуть вагон. В итоге их передали правоохранителям, которые приняли соответствующие меры в отношении агрессивных мужчин.

Мужчинам выписали штрафы за нарушение общественного порядка. Они должны заплатить по 500 злотых. Молодых людей также проверили на наличие алкоголя в организме – они были трезвые. На наличие других веществ их не проверяли.

16-летнего подростка, на которого напали в поезде, забрала мать. Она ничего не требовала и не подавала заявления в связи с ксенофобскими лозунгами.

"Она не подавала никакого заявления, не видела в этом необходимости. По ее мнению, ничего не произошло. Мама парня ничего не требовала. Она не утверждала, что имело место нарушение на почве национальной ненависти", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный гражданин в автобусе цеплялся к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в ее адрес и требовал, чтобы она уезжала обратно в Украину.

Также мы писали о том, что в Польше жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент. Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность.

Обоих поместили под стражу на три месяца. В то же время защита задержанных заявила, что конфликт якобы не был связан с национальностью потерпевших.

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