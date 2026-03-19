'Дух сопротивления': Макрон объявил название и стоимость нового гигантского атомного авианосца Франции

Французская промышленная группа Naval Group, европейский лидер в сфере военно-морской обороны, начала строительство нового атомного авианосца, который станет флагманом французских ВМС. Считается, что авианосец France Libre (то есть, "Свободная Франция") будет введен в эксплуатацию уже в 2038 году.

Стоимость "Свободной Франции" оценивается примерно в 10 миллиардов евро. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "это инвестиции нации в ее независимость и суверенитет, которые создают новые рабочие места".

Наследие де Голля

Новый атомный авианосец заменит нынешний французский флагман "Шарль де Голль". Об этом сообщил Эммануэль Макрон во время презентации проекта на верфи в городе Индре.

"Наш будущий авианосец является настоящим наследием генерала де Голля, его жизни и судьбы. Потому что как и для него, и для всех нас французский дух – это дух сопротивления, воля, которую ничто не может остановить. Воля к сопротивлению ради самой воли. Как и этот корабль, который может выйти в море, так и воля, ведущая нас к победе", – отметил французский лидер.

Нас должны бояться

"В этом имени живет память о женщинах и мужчинах, восставших против варварства, и полны решимости защищать идею нашей нации, в конце концов объединились, чтобы спасти родину. Поэтому это имя является залогом будущего: чтобы оставаться свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными", – объяснил Макрон.

По его словам, новый авианосец станет "ключевым компонентом нашей силы сдерживания".

Что известно о France Libre

Авианосец достроят до 2038 года. Именно тогда завершится срок службы авианосца "Шарль де Голль" (через 37 лет после введения его в эксплуатацию).

Согласно проекту, будущий авианосец будет иметь вес 80 тыс. тонн и длину в 310 метров. Он рассчитан на экипаж до 2000 моряков и будет способен перевозить до 30 боевых самолетов Rafale, а также радиолокационный самолет Hawkeye, вертолеты, беспилотники и "все необходимые системы обороны".

Корабль будет оснащен ядерной энергетической установкой с двумя бортовыми реакторами.

Стоимость "Свободной Франции" (по текущим ценам)составляет 10 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон 3 марта отдал приказ авианосцу "Шарль де Голль", воздушным силам страны и фрегату-эскорту отправиться в Средиземное море. Такое решение французский лидер принял в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. С тех пор авианосец остается в регионе.

