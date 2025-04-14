'Должны заплатить большую цену': Трамп раскритиковал телеканал CBS после сюжетов об Украине и Гренландии

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике телеканал CBS и его программу 60 Minutes. Он заявил, что канал вышел из-под контроля и теперь должен "заплатить большую цену" за якобы его преследование.

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Это произошло после того, как 13 апреля журналисты показали сюжеты об Украине и Гренландии, упоминая и об американском лидере. О ситуации рассказало агентство АР.

"Почти еженедельно в 60 Minutes… упоминается имя ТРАМП в унизительной и клеветнической форме, но ТРАНСЛЯЦИЯ этого уик-энда превосходит их все", – написал президент США на своей платформе Truth Social.

Ранее американский лидер подал иск на $20 миллиардов против 60 Minutes за то, что в программе якобы смонтировали интервью с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис минувшей осенью. По данным СМИ, ныне адвокаты республиканца и материнская компания CBS принимают участие в переговорах по урегулированию конфликта.

Но агентство AP отмечает, что, несмотря на судебную волокиту, в программе 60 Minutes не прекращают освещать деятельность администрации Трампа с момента его вступления в должность на второй срок. Особенно это делает корреспондент Скотт Пелли: он посетил Украину, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского.

В разговоре, который транслировался в день жесткого удара РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля, украинский лидер сказал, что имеет "100%" ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину за вторжение в Украину. Он также пригласил Трампа посетить Украину, чтобы увидеть, что наделала Россия.

Кроме этого, в воскресенье корреспондент Джон Вертхайм в сюжете из Гренландии рассказывал о том, что некоторые жители самого большого острова в мире говорят о желании Трампа взять его под свой контроль.

В ответ в своем сообщении в социальных сетях президент США заявил, что программа 60 Minutes больше не является новостным шоу, а "нечестным политическим деятелем, просто замаскированным под "новости", и что телеканал "должен отвечать за то, что они сделали и делают".

Он призвал главу Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказания на сотрудников CBS "за их незаконное и противоправное поведение".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп набросился с критикой на британские СМИ, написавшие, что его спецпредставитель Стив Уиткофф более девяти часов ждал диктатора Путина перед встречей в Санкт-Петербурге. Американский лидер назвал журналистов "больными дегенератами", которые производят "фейковые новости".

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