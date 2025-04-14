'Вы поймете, что сделал Путин': Зеленский пригласил Трампа в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил главу Белого дома Дональда Трампа приехать в Украину, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит. Украинский лидер пояснил, что перед любыми решениями со стороны США об окончании войны нужно пообщаться с обычными людьми и военными.

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Такое мнение Зеленский высказал в интервью CBS News. Он добавил, что только таким образом можно понять, что сделал российский диктатор Владимир Путин.

"Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами по переговорам, приезжайте посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, которые были разрушены, погибших детей", – сказал президент Украины в приглашении, адресованному Трампу.

Он заявил, что американскому лидеру нужно приехать в Украину, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".

"Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин", – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что сейчас существует большая опасность того, что война, развязанная РФ, может обостриться, поэтому поддержка Украины со стороны союзников очень важна. Сейчас на кону безопасность всего мира.

"Если мы не будем твердо стоять, он (Путин. – Ред.) будет продвигаться дальше... Это не просто пустые спекуляции; угроза реальна. Конечная цель Путина – возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался по поводу переговорного процесса с Россией и Украиной. Глава Белого дома заверил, что диалог проходит положительно. По его словам, уже скоро будет ясен результат переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские чиновники заявили, что у администрации президента США Дональда Трампа на самом деле нет четкого плана по завершению российско-украинской войны. Такое мнение у стран ЕС возникает из-за отсутствия прогресса в достижении мирного соглашения.

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