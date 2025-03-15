Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Виткофф не ожидал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным более девяти часов. Американский лидер Дональд Трамп назвал британских журналистов, допустивших такое ожидание, больными людьми, производящими "феечные новости".

Видео дня

Трамп набросился на масс-медиа в своей соцсети Truth Social. По его мнению, журналисты хотели кого-то принизить (американец не уточнил, кого именно), "потому что они больные дегенераты".

"Фейковые новости, как всегда, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего достопочтенного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания", – заявил Трамп.

Американский президент признал, что встречи "с другими представителями России очевидно заняли определенное время", но добавил, что они "были очень продуктивными". А уже после первых встреч "все пошло быстро и эффективно", отметил Трамп.

"Подводя итог: не было ни одного девятичасового ожидания или какого-либо ожидания вообще! Единственная причина, почему они придумали эту историю – это попытка ПРИНИЗИТЬ, потому что они больны дегенератами, которые должны начать правильно сообщать новости", – написал американский президент.

Больными людьми (по определению Трампа) являются журналисты британского вещателя Sky News. Они оперировали фотографиями, на которых изображено прибытие Виткоффа в российскую столицу и отбытие. На первом снимке день, а на втором – ночь.

"Большую часть дня Виткофф, кажется, ждал встречи", – допустили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет Виткоффа Gulfstream G650ER, вылетевший из Катара ночью, действительно приземлился в московском аэропорту Внуково примерно в 12:30 по местному времени. О том, что переговоры уже состоялись, сообщали российские масс-медиа, и сообщения об этом были именно ночью.

Также можно предположить, что Трамп обозлился на журналистов из-за того, что одна из них, причем представительница пресс-пула Белого дома, ткнула микрофоном по лицу президента. Хотя Трамп и пошутил на этот счет, поначалу он все-таки выразил свое недовольство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!