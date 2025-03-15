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"Больные дегенераты": Трамп набросился на СМИ, которые написали, что Виткофф девять часов ждал Путина

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
1,3 т.
'Больные дегенераты': Трамп набросился на СМИ, которые написали, что Виткофф девять часов ждал Путина

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Виткофф не ожидал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным более девяти часов. Американский лидер Дональд Трамп назвал британских журналистов, допустивших такое ожидание, больными людьми, производящими "феечные новости".

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Трамп набросился на масс-медиа в своей соцсети Truth Social. По его мнению, журналисты хотели кого-то принизить (американец не уточнил, кого именно), "потому что они больные дегенераты".

"Фейковые новости, как всегда, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего достопочтенного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания", – заявил Трамп.

"Больные дегенераты": Трамп набросился на СМИ, которые написали, что Виткофф девять часов ждал Путина

Американский президент признал, что встречи "с другими представителями России очевидно заняли определенное время", но добавил, что они "были очень продуктивными". А уже после первых встреч "все пошло быстро и эффективно", отметил Трамп.

"Подводя итог: не было ни одного девятичасового ожидания или какого-либо ожидания вообще! Единственная причина, почему они придумали эту историю – это попытка ПРИНИЗИТЬ, потому что они больны дегенератами, которые должны начать правильно сообщать новости", – написал американский президент.

Больными людьми (по определению Трампа) являются журналисты британского вещателя Sky News. Они оперировали фотографиями, на которых изображено прибытие Виткоффа в российскую столицу и отбытие. На первом снимке день, а на втором – ночь.

"Больные дегенераты": Трамп набросился на СМИ, которые написали, что Виткофф девять часов ждал Путина

"Большую часть дня Виткофф, кажется, ждал встречи", – допустили журналисты.

"Больные дегенераты": Трамп набросился на СМИ, которые написали, что Виткофф девять часов ждал Путина

Как сообщал OBOZ.UA, самолет Виткоффа Gulfstream G650ER, вылетевший из Катара ночью, действительно приземлился в московском аэропорту Внуково примерно в 12:30 по местному времени. О том, что переговоры уже состоялись, сообщали российские масс-медиа, и сообщения об этом были именно ночью.

Также можно предположить, что Трамп обозлился на журналистов из-за того, что одна из них, причем представительница пресс-пула Белого дома, ткнула микрофоном по лицу президента. Хотя Трамп и пошутил на этот счет, поначалу он все-таки выразил свое недовольство.

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