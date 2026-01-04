"Должны были состояться давно": Рубио прояснил ситуацию с выборами в Венесуэле. Видео

Говорить о выборах президента в Венесуэле преждевременно. Они должны были бы состояться уже давно, но это время было потеряно.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста. Именно он сейчас выполняет ключевую роль в управлении Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти.

"Выборы? Это страна, которой руководит этот режим уже 14 или 15 лет. Выборы должны были бы состояться уже давно. И они состоялись, но они их проиграли. Они не посчитали голоса или отказались их посчитать. И все об этом знают. Поэтому, смотрите, я считаю, что на данный момент все это преждевременно", – заявил Рубио, отвечая на вопрос возможно ли провести выборы в Венесуэле в течение 30 дней.

Что предшествовало

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию 3 января задержали силы специального назначения США во время ночного рейда в Каракасе (столица Венесуэлы).

Против Мадуро и его жены обнародовали обновленный обвинительный акт по обвинениям в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении пулеметов. Их перевезли в Нью-Йорк для содержания в Metropolitan Detention Center.

Как сообщал OBOZ.UA,захват президента Венесуэлы вызвал противоположные реакции в США. От массовых протестов против интервенции до публичных празднований среди венесуэльских мигрантов. Акции прошли сразу в нескольких крупных городах, в частности Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп искал возможности убрать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро еще во время своей первой президентской каденции. Уже тогда американский лидер положил глаз на венесуэльскую нефть.

4 января стало известно о том, что государственный секретарь США Марко Рубио временно возглавит процесс управления Венесуэлой. Это продлится до момента обеспечения безопасной и правовой смены власти в стране.

