'Должен сказать кое-что личное': Билл Клинтон дал показания в Конгрессе США по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон дал показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей по делу Джеффри Эпштейна. Он отрицал, что знал о преступлениях финансиста во время своего "кратковременного знакомства" с ним, отвечая на вопросы законодателей более шести часов.

Показания проходили в Чаппакуа, штат Нью-Йорк, за закрытыми дверями, чтобы избежать публичного зрелища. Об этом сообщает CNN.

По данным источников, Клинтон неоднократно отрицал любые сексуальные отношения с женщинами, изображенными на фотографиях, которые были частью материалов дела Эпштейна.

Особое внимание комиссия уделила фото, на котором Клинтон был в джакузи с женщиной, чье лицо было замаскировано для конфиденциальности. Бывший президент заявил, что не знаком с этой женщиной и не имел с ней отношений.

"Я понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн. Я знаю, что видел, и что еще важнее – чего не видел. Я знаю, что делал, и что важнее – чего не делал", – подчеркнул Клинтон во вступительном слове.

Он также выступил в защиту жены Хиллари Клинтон, подчеркнув, что она никогда не встречалась с Эпштейном и не имела никакого отношения к его деятельности.

"Я также должен сказать кое-что личное. Республиканцы заставили Хиллари дать показания вчера, и она не имела никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Никакого. Она не помнит, чтобы когда-либо встречалась с ним", – сказал он.

ПоказанияКлинтона стали историческими: он стал первым бывшим президентом, которого обязали дать показания по повестке дня комитета Конгресса. Комиссия, возглавляемая республиканцами, интересовалась, в частности, участием Клинтона в поездках на частном самолете Эпштейна и его посещениями домов финансиста.

Адвокаты Клинтона и комиссия проводили переговоры несколько месяцев об условиях интервью, и бывший президент согласился выполнить повестку только после приближения голосования о возможном привлечении к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. По словам членов комиссии, Клинтон сотрудничал честно, отвечал на все вопросы и не уклонялся от ответов.

Бывший президент также поделился воспоминаниями о собственных контактах с Эпштейном и Гислейн Максвелл, осужденной в связи с преступлениями Эпштейна, и отрицал любые противоправные действия со стороны себя или его семьи.

Несмотря на историческое значение показаний, Клинтон не общался с журналистами после завершения допроса, в отличие от своей жены, которая накануне давала показания под присягой.

Недавно бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила перед комитетом Конгресса, что она "не имела никакого представления" о преступлениях покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Политик призвала допросить президента Дональда Трампа, поскольку его имя неоднократно упоминается в файлах Эпштейна.

Напомним, ранее в сети обнародовали жуткие кадры с вечеринок Эпштейна с участием экс-бринца Эндрю, брата короля Чарльза III. Эти снимки были обнародованы Министерством юстиции США в рамках новой волны открытия материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста.

Как сообщал OBOZ.UA, опубликованные более трех миллионов документов из "файлов Эпштейна" содержат многочисленные упоминания о российском диктаторе Владимире Путине и Москве. Американские эксперты предполагают, что финансист мог быть вовлечен в разведывательные операции при организации своей сети.

