'Не имела никакого представления': Хиллари Клинтон дала показания по делу Эпштейна

Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила перед комитетом Конгресса, что она "не имела никакого представления" о преступлениях покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Политик призвала допросить президента Дональда Трампа, поскольку его имя неоднократно упоминается в файлах Эпштейна.

Видео дня

Об этом информирует BBC. Муж политика, экс-президент Билл Клинтон, будет свидетельствовать сегодня.

Что сказала Клинтон

Как отмечается, супруги сначала сопротивлялись, прежде чем согласиться свидетельствовать, поскольку против них назревало возможное производство за неуважение к Конгрессу.

"Я хочу, чтобы правда вышла наружу. Я не имела представления об их преступной деятельности и не припоминаю, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Мне нечего добавить к этому", – сказала она относительно самого Эпштейна и сообщницы финансиста Гислин Максвелл.

Бывшая президентская чета и сам действующий глава Белого дома отрицают любые обвинения в отношении Эпштейна. Однако имя 42 президента США неоднократно появляется в файлах.

Утечка фото приостановила показания

Показания Хиллари Клинтон в четверг, 26 февраля, внезапно приостановили из-за утечки фото с закрытого заседания с американскими законодателями. Демократическая партия заявила, что публикация снимка, который сделала республиканская конгрессвумен Лорен Боберт, было "абсолютно против правил".

Боберт сказала, что прислала фото Клинтон из зала для дачи показаний "консервативному блогеру". По словам Клинтон BBC, фотографию сделали до начала дачи показаний. Она также похвалила председателя Комитета по надзору конгрессмена Джеймса Комера за то, что политик поднял ряд важных вопросов относительно характера расследования и выслушал ее по темам, которые, по ее мнению, "нуждаются в исследовании".

"Я ценю это. Я хочу, чтобы правда вышла наружу, поэтому это был успокаивающий способ завершить очень длинные, повторяющиеся показания", – сказала бывшая первая леди США о Комере, раскритиковав республиканцев за то, что они не спросили ни одного другого лица, которое они допрашивали насчет Эпштейна и Максвелл.

Напомним, ранее в сети обнародовали жуткие кадры с вечеринок Эпштейна с участием экс-принца Эндрю, брата короля Чарльза III. Эти снимки были обнародованы Министерством юстиции США в рамках новой волны открытия материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста.

Как сообщал OBOZ.UA, опубликованные более трех миллионов документов из "файлов Эпштейна" содержат многочисленные упоминания о российском диктаторе Владимире Путине и Москве. Американские эксперты предполагают, что финансист мог быть вовлечен в разведывательные операции при организации своей сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!