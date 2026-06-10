"Ситуация не изменилась": Трамп заявил, что сделка с Ираном приближается, несмотря на удары из-за сбитого вертолета

Президент США Дональд Трамп до сих пор считает, что сможет заключить мирный договор с Ираном. Даже несмотря на то, что США нанесли ответные удары по Ирану во вторник вечером, заявил во вторник высокопоставленный чиновник Белого дома.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. Там отметили, что соглашение с Тегераном "все еще близко".

"На данный момент ничего не меняется в положении соглашения", – сказал чиновник на условиях анонминости.

Что известно

Высокопоставленный чиновник Белого дома предположил, что военные действия США в ответ на сбивание вертолета и текущие переговоры по повторному открытию Ормузского пролива могут сосуществовать.

"Есть военное ведро, а есть ведро для переговоров. Вчера был сбит вертолет. Мы должны ответить тем же, но в то же время все еще существует соглашение, которое пытаются заключить. Поэтому одновременно могут произойти две вещи", – предполагает источник издания.

Некоторые союзники Белого дома сомневаются в продолжении дипломатии таким образом, несмотря на то, что Ормузский пролив остается фактически закрытым.

"Честно говоря, я был удивлен этим. Я имею в виду не забвение, а то, чтобы снова попытаться поставить их (Иран – Ред.) на колени. Я волнуюсь, что это связано с некоторыми нашими военными возможностями, и мы тратим много наших боеприпасов. Или же президент просто действительно не хочет еще больше напрягать ситуацию", – говорит другой источник.

Что говорит Белый дом

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома утверждает, что США достигли своих "ключевых целей", и что "военная часть" операции "завершена". Сейчас, по словам чиновника, Белый дом находится на этапе "согласованного соглашения и урегулирования", а напряженность в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "преувеличена".

"Думаю, что президент и его команда по национальной безопасности понимают, что они имеют очень разные цели и очень разные позиции по безопасности в регионе. Очевидно, что президент разочарован этой реальностью, но я не обязательно думаю, что он хочет ограничить Израиль. Чем больше Израиль подвергается атакам, тем больше вмешательства США в конце концов будет происходить", – сказала он

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэльс отрицает, что Вашингтон и Тегеран имеют разные цели, но отметила, что Трамп разочарован Израилем за дальнейшую эскалацию конфликта своими действиями в Ливане, пока продолжаются переговоры.

"У президента Трампа прочные отношения с премьер-министром Нетаньяху, и Израиль всегда был прекрасным союзником США. Не было большего друга Израиля и борца за мир, чем президент Трамп. Армия обороны Израиля была невероятными партнерами на протяжении всей операции "Эпическая ярость", которая уничтожила военный потенциал иранского режима за 38 коротких дней", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 апреля в Иране зафиксировали падение американского военного самолета F-15E, в провинции Бойерахмед. США начали поисково-спасательную операцию для эвакуации экипажа, тогда как иранские силы и местные жители также ищут пилотов в горной местности.

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