"Для Польши Россия является угрозой": Навроцкий перед встречей с Орбаном заявил о ненависти к Путину

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия и Владимир Путин является экзистенциальной угрозой для его страны. Он сделал это заявление в Перемышле во время совместного брифинга с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком по случаю 20-летия Дня польско-венгерской дружбы.

В сообщении приведены слова польского президента, который подчеркнул: "Мы не согласны со всем. Для Польши Путин и Россия являются экзистенциальной угрозой. Поляки любят венгров, но ненавидят Путина, который является военным преступником и никем больше".

Также он отметил, что Россия для Польши является угрозой на уровне исторических вызовов.

Различные взгляды союзников

Навроцкий признал, что Варшава и Будапешт не всегда имеют одинаковые позиции. Иногда это заметно, особенно в вопросах безопасности и отношения к России. Но он добавил, что это не разрушает отношения между странами.

По его словам, даже в семьях бывают разные мнения, и это нормально. Так же и в международной политике. Однако общих точек соприкосновения, как он подчеркнул, все же больше. И визит венгерского президента в Перемышль он назвал подтверждением того, что диалог продолжается, даже если есть напряжение.

Заявления и акценты

Президент Польши прямо назвал Путина угрозой для европейской идеи, а также для восточного фланга НАТО и Евросоюза. Он провел историческую параллель, вспомнив большевиков 1920 года, что для польской политической памяти имеет особое значение.

Навроцкий также отметил, что каждая страна делает собственный дипломатический выбор. Но для Польши вопрос безопасности сейчас стоит очень четко. И здесь, кажется, компромиссов немного.

В то же время он подчеркнул, что дружба между поляками и венграми имеет глубокие корни. И даже несмотря на временные политические разногласия, обе стороны не отказываются от сотрудничества и контактов на самом высоком уровне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Польши Кароль Навроцкий 23 марта может посетить Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сообщается, что он собирается поддержать пророссийского лидера венгерского правительства перед парламентскими выборами, которые состоятся в Венгрии в середине апреля. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского президента за фактическую поддержку "сторонников Путина".

