'Вы такого желаете Польше?' Сикорский раскритиковал Навроцкого за вероятный визит к Орбану

Президент Польши Кароль Навроцкий 23 марта может посетить Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сообщается, что он собирается поддержать пророссийского лидера венгерского правительства перед парламентскими выборами, которые состоятся в Венгрии в середине апреля.

Видео дня

О вероятных планах Навроцкого со ссылкой на собственные источники сообщил венгерский журналист Саболч Паньи. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского президента за фактическую поддержку "сторонников Путина".

Навроцкий собрался к Орбану

Со ссылкой на собственные источники венгерский журналист Саболч Паньи сообщил, что президент Польши планирует встретиться с Орбаном и поддержать его в его предвыборной кампании. В Будапешт Навроцкий может поехать уже 23 марта, после участия вместе с президентом Венгрии Тамашем Шуйком в торжествах по случаю Дня польско-венгерской дружбы в Перемышле.

"Это будет официальный визит, также направленный на восстановление связей после того, как Навроцкий отменил свою запланированную на 4 декабря поездку из-за предыдущей встречи Орбана с Владимиром Путиным. Однако, время опять же довольно неудачное для Навроцкого: 23 марта также является "Большим собранием" ультраправого альянса "Патриоты за Европу" в Будапеште, в котором примут участие известные прокремлевские политики, такие как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Визит Навроцкого также состоится на фоне ряда сообщений о вмешательстве российской разведки в избирательную кампанию в Венгрии с целью сохранения власти Виктора Орбана", – написал Паньи.

Журналист добавил: его источники считают, что, как и в декабре, Навроцкий может отменить запланированный визит в последний момент. Ведь даже для представителя правых сил Польши, которым является действующий президент страны, политические риски из-за связей с прокремлевскими политиками могут оказаться слишком высокими.

Сикорский раскритиковал Навроцкого

На сообщение о намерениях Навроцкого посетить Будапешт и поддержать Орбана на выборах резко отреагировал глава польской дипломатии.

Сикорский напомнил, что Орбан прямо сейчас"блокирует 20-й пакет санкций против России и возвращение 2 миллиардов злотых за оборудование, переданное Украине польской армией".

"В своей предвыборной кампании Орбан угрожает якобы вторжением в Украину, в чем его поддерживает специальная команда ГРУ. В компании сторонников Путина, таких как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Господин президент, пожалуйста, расследуйте, почему национализм и воровство Орбана привели к тому, что Венгрия стала самой бедной страной Европейского Союза. Этого ли вы желаете Польше?" – обратился к Навроцкому министр иностранных дел Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!