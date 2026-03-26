'Диалог – единственный путь вперед': Пакистан заявил об активном участии в мирных переговорах на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммед Исхак Дар подтвердил посредничество Исламабада в переговорах между Соединенными Штатами Америки и Ираном, направленных на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что его страна решительно настроена прогрессивно развивать дипломатию.

Об этом он написал в Twitter. По его словам, Турция и Египет, среди прочих, также выражают свою поддержку этой дипломатической инициативе.

"Косвенные переговоры между США и Ираном происходят через сообщения, которые передаются Пакистаном. В этом контексте США поделились 15 пунктами, которые обсуждаются Ираном. Мы остаемся полностью преданным делу содействия миру и продолжаем прилагать все усилия для обеспечения стабильности в регионе. Диалог и дипломатия – единственный путь вперед!", – написал глава МИД Пакистана.

Что предшествовало

Как сообщала газета The New York Times, ключевым посредником в передаче плана прекращения войны из 15 пунктов стал главнокомандующий армии Пакистана Саид Асим Мунир, который, как считается, поддерживает тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции.

В то же время непонятно, поддержал ли это предложение Израиль, который также участвует в боевой операции. Журналисты NYT содержания плана не видели, но неназванные чиновники заявляли, что в целом он касается программ Ирана по производству баллистических ракет и его ядерной программы.

Некоторые дипломаты, близкие к теме переговоров, вообще заявили, что не верят в существование радикально иного нового документа США, и даже если Вашингтон его и разрабатывает, то Иран о нем еще не знает, не говоря уже об обеспечении их согласия. В то же время Тегеран предложение Вашингтона отверг.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, чтоВашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия", но в КСИР отвергли его заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

