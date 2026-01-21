'Демонтируем неэффективные ветряки': Трамп в Давосе подтвердил политику сворачивания 'зеленой энергетики' в США

Соединенные Штаты Америки прекращают программы по зеленой энергетике. Все ветряные электростанции будут демонтированы из-за "убыточности".

Видео дня

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что отныне на их месте появятся другие "энергетические электростанции".

"Вместо того, чтобы закрывать энергетические электростанции, мы их открываем. Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряки, мы их демонтируем и не одобряем никаких новых", — сказал глава Белого дома.

При этом американский президент заявил, что не очень любит атомную энергетику.

"Она мне не нравится, потому что я не люблю риска и опасности", - говорит он, но при этом добавил, что Соединенные Штаты также развивают и атомную отрасль.

Заявления Дональда Трампа на форуме в Давосе

Напомним, на полях форума Дональд Трамп заявил, что сегодня, 21 января, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, российский диктатор Владимир Путин "хочет подписать мирное соглашение", потому что по словам главы Белого дома, тот заинтересован в его подписании.

Президент США также заявил о появлении нового ракетного оружия, которое якобы не имеет системы противовоздушной обороны. По его словам, это оружие появилось всего две недели назад и способно уничтожить цели буквально одной ракетой, чем и подчеркнул стратегическое значение Гренландии как важного региона между США, Россией и Китаем.

Как сообщал OBOZ.UA, перед форумом Трамп заявил, что в Вашингтоне подготовят план по Гренландии, который удовлетворит НАТО, но при этом будет отвечать интересам США. Этот вопрос имеет ключевое значение для национальной и мировой безопасности.

