'Появилось две недели назад': Трамп в Давосе рассказал о тайном ракетном оружии, против которого не существует ПВО. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил о появлении нового ракетного оружия, которое якобы не имеет системы противовоздушной обороны. По его словам, это оружие появилось всего две недели назад и способно уничтожить цели буквально одной ракетой.

Трамп также подчеркнул стратегическое значение Гренландии как важного региона между США, Россией и Китаем. Об этом он сказал во время своего выступления в Давосе.

Президент США подчеркнул, что современные угрозы сегодня превышают те, что были даже во время Второй мировой войны, из-за наличия ядерного оружия и новейших ракетных систем. Он отметил, что пока не существует ПВО, способного уничтожить новые ракеты, и добавил, что аналогичные системы защиты продолжают производить в России и Китае.

"Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально через одну ракету. Нет пока такого ПВО, которое уничтожит эти ракеты", – сказал он.

Трамп также обратил внимание на Гренландию, которую он назвал ключевой стратегической локацией из-за ее географического положения.

По его словам, территория недостаточно защищена, и именно поэтому важно обсуждать ее роль в глобальной безопасности.

"Гренландия – это огромная территория, там почти никто не живет. Она недостаточно защищена. Это ключевая стратегическая локация между США, Россией и Китаем. Это, собственно, то место посередине наших государств. Когда мы отдали Гренландию Дании, то мир был не таким, как он есть сейчас. Именно поэтому очень важно еще раз об этом поговорить", – сказал он.

