"Это нужно нам": Трамп анонсировал план США по Гренландии, который должен устроить НАТО

Вашингтон подготовит план по Гренландии, который удовлетворит НАТО, но при этом будет отвечать интересам США. Этот вопрос имеет ключевое значение для национальной и мировой безопасности.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп. Видео его общения с прессой обнародовали на канале Белого дома в You-Tube.

По словам президента, Америка будет работать над решением об урегулировании вопроса собственности на Гренландию, однако деталей он не рассказал. Американский лидер убежден, что инициатива важна не только для Америки, но и для мира.

"Мы разработаем что-то, чем будет очень довольны НАТО и чем будем очень довольны мы, но это нужно нам из соображений безопасности. Это нужно нам для национальной безопасности и даже для мировой безопасности", – заявил он.

Отдельно Трамп заявил о готовности применить дополнительные рычаги давления на государства, которые выступают против идеи присоединения Гренландии. Кроме уже объявленных торговых тарифов, которые он считает эффективными, при необходимости, США могут применить регуляторные и административные ограничения.

Президент США не общался с жителями острова, однако ожидает от них положительной реакции. По его убеждению, несмотря на критику от других государств, жители Гренландии со временем поддержат идею присоединения острова к США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, депутат Европейского парламента из Дании Андерс Вистисен 20 января выступил в зале Европарламента ирезко обратился к президенту США Дональду Трампу из-за его заявлений по Гренландии. Политик публично призвал американского лидера прекратить угрозы в адрес Королевства Дания, использовав максимально жесткую формулировку.

Также напомним, финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценарияв отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

