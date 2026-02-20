Дания задержала судно 'теневого флота', которое курсировало между Россией и Ираном: что известно

Власти Дании задержали в Каттегате большое контейнерное судно, которое в течение месяца находилось без движения вблизи побережья. Проверка показала, что корабль не имеет надлежащей регистрации и демонстрирует характерные признаки так называемого "теневого флота".

Судно ранее осуществляло рейсы между Россией и Ираном. О задержании сообщает датский телеканал TV 2.

Контейнеровоз Nora, длиной около 226 метров, был задержан после того, как выяснилось: судно указывало флаг Коморских островов, однако это государство не подтвердило его регистрацию. Уже во время стоянки корабль неожиданно сменил флаг и заявил иранское происхождение, что стало дополнительным сигналом для проверки со стороны датских служб.

Анализ маршрутов показывает, что судно неоднократно проходило датскими водами и регулярно исчезало из систем слежения вблизи российских портов. Nora (которая ранее ходила под названием Cerus) находится под ограничениями и входит в сеть судов, задействованных в нелегальных перевозках нефти.

Корабль связан с сетью, которую контролирует иранский бизнесмен Mohammad Hossein Shamkhani – сын влиятельного представителя иранского политического руководства. Эту сеть подозревают в использовании фиктивных компаний и "удобных флагов" для обхода международных санкций.

Датская морская администрация планирует провести полную портовую проверку судна, как только это позволят погодные условия. До завершения контроля Nora будет оставаться под арестом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны США заявило о задержании очередного подсанкционного танкера Veronica III. Корабль был привлечен к транспортировке подсанкционной иранской нефти.

