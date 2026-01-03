Дания ужесточит правила депортации иностранных граждан: кого это касается

Дания планирует усилить депортационную политику в отношении иностранцев, осужденных за тяжкие преступления, независимо от уровня их интеграции или связей со страной. Иностранных граждан, получивших не менее года заключения за серьезные правонарушения, будут подлежать выселению.

Власти в ближайшее время намерены представить комплексную реформу депортации, которая расширит практику высылки осужденных мигрантов. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, которую цитирует Euractiv.

"Это будет означать, что еще больше иностранных преступников будет депортировано из Дании", – заявила политик.

Миграционная политика Дании становится жестче

В материале отмечается, что с 2015 года миграционная политика правящей партии Дании постепенно становилась жестче, а после создания правительства в 2019 году основной фокус сместили на расширение механизмов депортации. Фредериксен отметила, что действующие правила уже позволяют высылать значительное количество иностранцев, нарушивших закон.

Она также отметила вопрос безопасности дорожного движения, отметив, что по итогам 2024 года около 25% лиц, осужденных за опасное вождение, составляли иностранные граждане.

"Мы не хотим вашего безответственного вождения и культуры доминирования. Вам здесь не место", – сказала премьер-министр.

Напомним, в Дании резко возросло количество молодых украинских беженцев, где преобладают молодые мужчины, которые ищут быстрого трудоустройства или стажировки. По словам аналитиков, страна еще никогда не принимала столько людей из одной страны.

Как писал OBOZ.UA, поддержку украинских беженцев Латвии в 2026 году сократят до менее чем 40 млн евро, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. В правительстве это назвали максимумом, который смогли выделить в нынешних условиях.

