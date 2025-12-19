Страна ЕС столкнулась с аномальным потоком беженцев из Украины: ресурсов уже не хватает

В Дании резко возросло количество молодых украинских беженцев, но последняя волна отличается от предыдущих тем, что в ней преобладают молодые мужчины. Аналитики утверждают, что страна еще никогда не принимала столько людей из одной страны.

Видео дня

Как сообщает DR.dk, количество украинцев, принятых в муниципалитете Орхус, выросло с семи в сентябре до 232 в октябре. Из них 113 – это были мужчины в возрасте 18-22 лет.

"Мы не привыкли к такой целевой группе. Это совершенно новое для нас", – говорит руководитель центра занятости и интеграции муниципалитета Орхуса Бине Енсгой Елмозе.

Она пояснила, что новая волна мигрантов существенно отличается от предыдущих, где были преимущественно женщины – одинокие и с детьми. Большинство из них – это одинокие мужчины, которые ищут быстрого трудоустройства или стажировки.

Эксперты связывают рост миграции с тем, что в конце августа Украина отменила запрет на выезд для мужчин 18-22 лет. В Дании наблюдается похожая ситуация, как и в Польше, где в течение первого месяца после принятого решения въехало около 10 тыс. молодых украинцев.

"Мы наблюдаем такой рост в разных странах Европы", – отмечает постдок Центра военных исследований Южной Дании Софи Роуз.

Эксперт называет главным фактором новой волны беженцев является страх перед мобилизацией. "Среди населения, особенно среди молодежи, было много критики относительно запрета на выезд из страны", – утверждает Роуз.

Работы на всех уже не хватает

Согласно специальному закону об украинцах, они обязаны трудоустроиться или пройти четырехнедельную стажировку. В некоторых муниципалитетах это создает определенные проблемы – здесь физически нет столько вакансий.

В то же время муниципалитеты Дании сталкиваются с нехваткой ресурсов для интеграции новоприбывших. "Мы сталкиваемся с проблемой ресурсов, поскольку нам приходится обслуживать так много людей одновременно", – отмечает Бине Енсгой Елмозе

Интеграция украинцев в Дании

По данным Евростата, статус временной защиты в Дании имеют 45,2 тыс. украинских граждан. Большинство из них получили вид на жительство по специальному закону, который предоставляет им доступ к рынку труда.

Украинцы отличаются от предыдущих больших групп иммигрантов (в частности поляков, турок и сирийцев), поскольку являются военными беженцами и имеют временный статус. То есть они прежде всего беженцы.

Как свидетельствуют результаты исследования Danmarks Statistik, на датском рынке труда украинцы демонстрируют относительно высокие результаты по сравнению с другими группами иммигрантов. Среди мужчин трудоустроено 80%, а среди женщин – 67%. Это больше, чем среди незападных групп (сирийцев и турок), но немного ниже, чем среди поляков и румын.

Многие украинцы работают в отраслях с острой потребностью в рабочей силе – сельском хозяйстве, уборке, гостинично-ресторанной отрасли. Также украинцев отличает высокий уровень квалификации, которую они не могут применить на работе и поэтому зарабатывают меньше польских и румынских мигрантов, и только 11% живут в собственном или кооперативном жилье.

Как уже сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство согласилось отменить систему выплат по безработице (Bürgergeld, или "бюргергельд") в ее нынешнем виде. Уже очень скоро требования к получателям, среди которых – немало беженцев из Украины, планируют значительно ужесточить. Они могут потерять поддержку за пропуски встреч в центре занятости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!