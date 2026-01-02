Поддержа украинских беженцев Латвии в 2026 году сократится до менее чем 40 млн евро, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. В правительстве это назвали максимумом, который смогли выделить в нынешних условиях.

Об этом сообщает Press.lv. Урезание помощи украинским гражданам связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону.

В бюджете Латвии на 2026 год заложено на поддержку украинских беженцев 39,7 млн евро, тогда как годом ранее было истрачено 65 млн евро. В результате будут отменены такие програмы поддержки:

единовременное пособие при трудоустройстве в размере одной минимальной месячной зарплаты;

в размере одной минимальной месячной зарплаты; право на бесплатный региональный проезд и бесплатный провоз багажа (будут действовать такие же льготы и скидки, как и для местных жителей);

и бесплатный провоз багажа (будут действовать такие же льготы и скидки, как и для местных жителей); покрытие расходов на регистрацию животных и выполнение обязательных ветеринарных требований;

и выполнение обязательных ветеринарных требований; сохраняется "доплата пациента" – взносы за медицинские услуги, например, за прием у врача или пребывание в стационаре.

В украинской общине предупреждают, что это приведет к росту нагрузки на самоуправление и негосударственные организации, которые уже сейчас работают с ограниченными ресурсами. Это может замедлить процессы интеграции, затруднить изучение языка, стабилизацию жизни и вхождение в рынок труда.

"Фактически основой является доступное финансирование — только и исключительно с учетом всех расходов бюджета, начиная с оборонного сектора и решений правительства. Сейчас это был максимум, который может дать правительство", – объяснил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Журналисты связывают ситуацию с исчерпанием финансовых возможностей страны. Ежемесячно для получения статуса временной защиты в Латвии заново регистрируется в среднем 500-600 человек. Однако число украинцев в стране остается примерно на одном уровне – это означает, что некоторые из них успевают получить помо(и переехать в другую страну.

В целом на 1 октября 2025 года в Латвии были рудоустроены не менее 9909 жителей Украины. Всего в Реестре физических лиц включено 31 152 украинцев, из них:

женщин – 17 167;

мужчин – 13 985;

несовершеннолетних – 6977.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 4 марта 2026 года для украинских беженцев в Польше перестанут действовать особые правила. Закон, который предоставляет украинцам особые права, перестанет действовать.

