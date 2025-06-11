'Россия выдвигает неразумные требования': новый президент Румынии призвал помочь Украине вести переговоры с позиции силы

Украина должна вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы. Это единственный способ достичь справедливого мира. А Европейский Союз должен помочь Киеву в этом.

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Такое заявление сделал президент Румынии Никушор Дан, выступая на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа". Он отметил, что Россия выбрала стратегию задержки и подрыва мирного процесса, выдвигая неразумные требования.

"Эти условия невозможно принять. А сила – это единственный язык, который понимает Россия. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы, а также решительно осуждать действия РФ за то, чем они являются на самом деле", – добавил президент Румынии.

Он также напомнил, что встреча в Одессе 11 июня происходит, в частности, на фоне недавних дискуссий о том, каким должен быть справедливый, длительный и всеобъемлющий мир в Украине.

"Украина всегда отдавала предпочтение миру, а не войне. Президент Зеленский даже предложил Формулу мира, основанную на Уставе ООН и международном праве, а когда США выдвинули свою мирную инициативу, он согласился на прекращение огня и даже на личную встречу с Путиным", – резюмировал свое мнение Никушор Дан.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров продолжать оборонную поддержку Украины, сохранять единство и устойчивость к гибридным угрозам, усиливать киберзащиту и развивать сотрудничество в области инфраструктуры. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать эту войну.

Украинский лидер также добавил, что Россия хочет захватить украинскую Одессу. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой. Он подчеркнул, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству РФ в другие страны.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности РФ продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать более 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны.

В 18-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации Еврокомиссия предлагает внести ограничения против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также есть предложение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов США за баррель.

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