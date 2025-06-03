"Речь идет о нашей собственной безопасности": новый президент Румынии заверил в дальнейшей поддержке Украины

В понедельник, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым президентом Румынии Никушором Даном. Последний заверил, что Бухарест продолжит поддерживать нашу страну в ее борьбе против российской агрессии, ведь это вопрос и их собственной безопасности.

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Политики пообщались на полях саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе. Заявления румынского лидера цитирует Digi 24.

У Дана спросили, будет ли Румыния более прозрачной в отношении своей военной помощи Украине.

"Я не знаю, я пока не смог оценить, какие есть преимущества, какие есть риски. В любом случае, Румыния продолжит поддерживать Украину, потому что это вопрос нашей собственной безопасности, то есть одно дело, когда мы имеем соседа на восточной границе – Украину, с которой у нас есть договор с 1997 года, а другое – когда имеем Россию или страну, как Беларусь", – ответил он.

Президент Румынии добавил, что, вероятно, поднимет этот вопрос на саммите в Одессе 11 июня. "Очень вероятно, что я поеду на саммит в Одессу 11 июня, и там дискуссии будут более техническими", – сказал он. Впоследствии политик подтвердил свое участие в мероприятии.

Зеленский рассказал, что с румынским коллегой они обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе, встречу в Стамбуле, а также необходимость усиления санкций против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну. Отдельное внимание политики уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге.

"Спасибо Никушору Дану за заверения, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи от Румынии, поддержку членства в ЕС и НАТО, и подтверждение личного участия президента в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе", – написал он.

Украинский президент выразил благодарность Румынии за поддержку нашего народа, приют для украинских граждан и за военную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Никушор Дан уже подтверждал, что Румыния продолжит поддержку Украины в условиях войны с Россией. В то же время он исключил возможность участия румынских военных в любых миротворческих миссиях на территории Украины после возможного прекращения огня.

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