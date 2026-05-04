Что не так с перемирием на 9 мая: Туск прояснил предложение Путина

Введение так называемого режима тишины только на один день – 9 мая – выгодно только России и является абсурдом. Польша не отрицает права Украины не соглашаться на такое предложение.

Этот вопрос прокомментировал польский премьер-министр Дональд Туск. В воскресенье, 3 мая, в Варшаве он пообщался со СМИ перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества, передает"Укринформ".

Туск признал, что россиянам это перемирие нужно только для того, чтобы безопасно провести парад в Москве.

"Но ведь это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента [Владимира] Зеленского соглашаться на такого типа предложения.

Если была бы возможность перемирия и прекращения кровопролития не на несколько часов – только потому, что так удобно Путину, – а как вступление к серьезным мирным переговорам, тогда, конечно, Польша будет поддерживать это всеми силами", – объяснил позицию премьер-министр.

Что предшествовало

29 апреля кремлевский диктатор Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Тогда главарь РФ заявил о готовности объявить однодневное перемирие на 9 мая.

Украина никаких официальных предложений от РФ по этому поводу не получала."Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать какой-то элемент конструктивизма", – прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает: то, что диктатор сам попросил о прекращении огня на 9 мая, является положительным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля вынудило не желание запылить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

