Почему Путин сам попросил о перемирии на 9 мая: аналитик увидел позитивный сигнал

То, что российский диктатор Владимир Путин сам попросил о перемирии на 9 мая, является положительным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля принудило не желание прекратить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

Поэтому Украина имеет все шансы "испортить" Кремлю главный пропагандистский праздник РФ. Об этом в комментарии 24 каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Путин боится ударов на 9 мая

Инициатива российского диктатора о перемирии на 9 мая может объясняться неспособностью российской ПВО закрыть территорию РФ от ударов украинских дронов. И причина не в том, что россияне не умеют управляться с противовоздушными системами, а в том, что циклопических масштабов территорию России просто невозможно закрыть от ударов с воздуха полностью.

Поэтому Украина имеет и возможности, и основания сделать 9 мая днем опасности для Москвы. Ведь это, по мнению политолога, было бы симметричным ответом на ежедневные российские удары по украинским городам. И часть регионов РФ – но пока не Москва – уже этот ответ ощутили на себе.

"Жители Перми выходят на кофе – и раздается тревога. "Какой ужас, как страшно", – говорят они. Москвичам тоже страшно, когда летят дроны. Именно поэтому уже сейчас говорят об ограничении связи в столице РФ и даже о недопуске депутатов Госдумы на парад. Вот почему в Кремле просят об этом перемирии",– объяснил Клочок.

В прошлом году Путин также объявлял "перемирие" до 9 мая, однако тогда он сделал это из-за давления президента США Дональда Трампа.

В этом году же и Трамп, и белорусский диктатор Александр Лукашенко пытаются приписать идею о прекращении огня себе – и эту путаницу Клочок считает тоже показательной. По его мнению, Россия не имеет достаточно средств, чтобы безопасно провести парад .

Президент Украины Владимир Зеленский взамен предложил длительное перемирие и переход к дипломатии вместо многочасового перерыва для проведения путинского парада.

"Но я не вижу в Кремле намерений останавливать войну. Возможно, произойдет что-то неординарное, но предсказать конец войны крайне сложно. Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас сказала, что не будет унижаться перед Путиным и просить о переговорах. Также она подчеркнула, что США должны проявить характер. Хорошо, что Швеция хотя бы одно российское судно задержала и конфисковала", – отметил Клочок.

Он убежден, что сейчас ни Европа, ни Трамп не оказывают реального давления на Россию. Однако то, что Путин уже не может гарантировать безопасность на собственной территории – кардинально меняет ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор.

Российский диктатор рассказывал президенту США о выдающихся "победах" РФ на поле боя и заявил о готовности объявить однодневное "перемирие" на 9 мая, когда в Москве будет проходить пусть и усеченный, но парад.

Украина никаких предложений от РФ по этому поводу не получала. Но министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление Кремля о "перемирии", он считает, что россияне сделали его, чтобы "понравиться США".

