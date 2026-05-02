Не только Москва: в регионах России массово отменяют парады к 9 мая из-за угрозы беспилотников

В России начали массово отказываться от проведения военных парадов к 9 мая. Причиной стали опасения относительно возможных атак беспилотников.

Ограничения вводят не только в отдельных городах, а сразу в нескольких регионах страны. Об этом свидетельствуют заявления региональных губернаторов, сообщения местных СМИ и данные источников в силовых структурах РФ.

В частности, в Самаре уже 1 мая начали демонтаж сцены и зрительских конструкций на площади Куйбышева, которые ранее подготовили к празднованию. Местные власти объяснили это необходимостью реагирования на вызовы безопасности.

В Краснодарском крае решили полностью отказаться от проведения военного парада в областном центре. Акцию "Бессмертный полк" перевели в онлайн-формат. Подобные решения приняли и в Калининграде, где, по сообщениям местных медиа, подготовку к параду фактически прекратили.

В Санкт-Петербурге парад планируют провести, однако в значительно сокращенном формате. В частности, в нем не будет участвовать военная техника, включая традиционный танк Т-34. К участию допустят только курсантов военных учебных заведений.

В других регионах также отказываются от массовых мероприятий. В Чувашии отменили парад, праздничный салют и проведение акции "Бессмертный полк" в привычном формате. Аналогичные ограничения ввели и в Калужской области, где решили отказаться от массовых мероприятий и фейерверков, оставив отдельные исключения лишь для нескольких городов.

Таким образом, из-за угрозы атак беспилотников российские власти вынуждены пересматривать формат одного из ключевых государственных праздников, что свидетельствует о росте беспокойства о безопасности даже в тыловых регионах страны.

Как сообщал OBOZ.UA, на парад в Москве 9 мая к российскому диктатору Владимиру Путину приедут семь лидеров, это главы государств и непризнанных квазиреспублик. Именно столько получателей приглашений от Кремля уже подтвердили планы посетить Москву в этот день, среди них – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом роспропагандисты ранее разгоняли информацию о том, что в Москву собираются по меньшей мере 20 иностранных лидеров.

Несколько дней назад в Кремле сообщили, что в 2026 году парад ко Дню победы пройдет без военной техники. Это решение российские власти попытались объяснить рисками безопасности из-за "террористической активности Киева" и тем, что дата не является юбилейной.

Само мероприятие в Москве планируют провести в сокращенном формате.

