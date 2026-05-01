Пройдет без военной техники: стало известно, кто из лидеров государств собирается на парад 9 мая к Путину

На парад в Москве 9 мая к российскому диктатору Владимиру Путину приедут семь лидеров, это главы государств и непризнанных квазиреспублик. Именно столько получателей приглашений от Кремля уже подтвердили планы посетить Москву в этот день, среди них – премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

При этом роспропагандисты ранее разгоняли информацию о том, что в Москву собираются не менее 20 иностранных лидеров. Подробности сообщает The Insider.

Кто приедет на парад к Путину

По подсчетам издания, на разосланные Кремлем приглашения приехать на парад 9 мая в Москву отозвались "главы семи стран". К "странам" The Insider причисляет как признанные мировым сообществом государства, так и непризнанные квазигосударства.

Так, о намерении принять участие в путинском "победобесии" уже сообщили лидеры трех стран постсоветского пространства: самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Также на параде будут присутствовать главы непризнанных Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев. О своем намерении приехать сообщал лидер правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик", – пишет The Insider.

Также в Москву на 9 мая собрался премьер Словакии Фицо. Его участие 29 апреля подтвердил Юрий Ушаков. РосСМИ при этом писали, что добираться до Москвы Фицо будет на авто: страны Балтии закрыли свое воздушное пространство для его самолета.

"Сам Фицо заявлял, что не будет принимать участие в военном параде, но планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к советским солдатам, погибшим за освобождение Словакии от фашизма", – цитирует The Insider сообщения российских СМИ.

Примечательно, что ранее российская пропаганда заявляла, что на парад 9 мая якобы приедут лидеры 20 государств, что пришлось опровергать даже пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову: он сказал, что ему "ничего не известно о таком порядке".

В прошлом, 2025 году парад в Москве 9 мая посетили главы 27 стран, включая Китай, Сербию, Венесуэлу, Бразилию, Кубу, Армению, Египет, Вьетнам, Эфиопию и частично признанную Палестину. Также год назад на параде присутствовала дипломатический представитель Израиля, в то время как посол США проигнорировала приглашение.

29 апреля стало известно, что парад 9 мая в Москве впервые за 18 лет пройдет без военной техники "в связи с текущей оперативной обстановкой". В Нижнем Новгороде праздновать вовсе не будут – "в связи с требованиями безопасности", а в Воронежской области "победобесие" пройдет без салюта.

Как писал OBOZ.UA, несколько дней назад в Кремле сообщили, что в 2026 году парад ко Дню победы пройдет без военной техники. Это решение российские власти попытались объяснить рисками безопасности из-за "террористической активности Киева" и тем, что дата не является юбилейной.

Само мероприятие в Москве планируют провести в сокращенном формате.

