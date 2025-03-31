Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2000 человек: новые фото и видео колоссальных разрушений

Мьянма столкнулась с одной из величайших природных катастроф за последнее столетие. Мощное землетрясение магнитудой 7,7, которое произошло в пятницу в полдень, привело к массовым разрушениям и многочисленным жертвам.

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По официальным данным, погибли не менее 2000 человек, более 3900 получили ранения, а сотни остаются под завалами. Об этом пишет АР и CNN.

Землетрясение нанесло огромные потери не только Мьянме, но и соседним странам. В результате подземных толчков в Таиланде погибли по меньшей мере 18 человек, а десятки пропали без вести. Стихия разрушила здания даже в Бангкоке – столице, расположенной в сотне километров от эпицентра.

В Мьянме больше всего пострадали центральные регионы, в том числе столица Нейпьидо и Мандалай – второй по величине город страны. Разрушения претерпели мечети, монастыри и жилые дома, а также инфраструктура – обрушился ключевой мост через реку Иравади, что усложнило передвижение и эвакуацию людей.

По словам очевидцев, в некоторых городах разрушены до 80% зданий, однако из-за перебоев в телекоммуникациях и трудностей с доступом точные масштабы трагедии до сих пор неизвестны.

По официальным данным, пострадало более 3400 человек, а около 300 человек числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла во время пятничной молитвы – в результате землетрясения обрушились мечети, что унесло жизни около 700 мусульманских верующих. Также в монастыре У Хла Тейн погибли десятки монахов, сдававших религиозный экзамен.

Спасатели продолжают искать людей под завалами, однако из-за нехватки тяжелой техники работы идут медленно. Условия усложняет экстремальная жара – температура днем превышает +40°C, что создает угрозу для тех, кто выжил, но остается заблокированным под обломками.

Пятничное землетрясение стало самым смертоносным стихийным бедствием в Мьянме за последние десятилетия. Оно случилось на фоне продолжающейся в стране с 2021 года гражданской войны и существенно усложняет гуманитарную ситуацию.

Из-за военного конфликта система здравоохранения в стране ослаблена, а миллионы людей уже жили в условиях нехватки продовольствия и медицинской помощи.

Впервые за долгое время военная хунта обратилась за международной помощью, и в страну уже начали прибывать гуманитарные миссии и спасательные группы.

По состоянию на 16:00, количество погибших в Мьянме превысило 2000 человек. Более 3900 человек получили ранения, 270 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По прогнозам Геологической службы США, окончательное число погибших может превысить 10 000 человек.

Напомним, накануне, 28 марта, Мьянму и Таиланд потрясли мощные землетрясения. Они привели к значительным разрушениям: небоскребы складывались как карточные домики. Люди в панике пытались скрыться.

В Бангкоке из-за землетрясения объявили чрезвычайное положение. Местные власти сообщали о том, что под завалами разрушенных построек могут оставаться десятки человек.

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