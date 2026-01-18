Поляки за три дня собрали более 14 млн грн на генераторы для Киева

Поляки за три дня собрали рекордную сумму на помощь Киеву в условиях суровой зимы и аварийных отключений электроэнергии. Более 14 миллионов гривен будет использовано на закупку генераторов для жителей столицы.

Такая солидарность со стороны соседней страны помогает украинцам пережить холод и сохранить базовые условия жизни. Сбор продолжается на платформе pomagam.pl.

В рамках акции "Тепло из Польши для Киева" поляки за три дня пожертвовали более 1,2 млн злотых, что равняется почти 14,5 млн грн. Средства будут потрачены на приобретение генераторов и их распределение среди тех, кто страдает от частых отключений электроснабжения в украинской столице.

Акцию организовал фонд Stand With Ukraine в партнерстве с общественными инициативами и фондами: Евромайдан-Варшава, Демократия, Sestry.eu, Открытый диалог, Польский круглый стол бизнеса и инициативой "Помощь предпринимателям".

Изначально планировалось закупить 100 генераторов, однако необходимую сумму удалось собрать за несколько часов, поэтому организаторы повысили цель сбора до 2 млн злотых.

"Благодаря вашим пожертвованиям мы сможем сделать гораздо больше, чем планировали. Эти деньги обеспечат настоящее тепло людям в Украине", – отмечают они.

Президент фонда Наталья Панченко в социальных сетях подчеркнула: "Этот миллион — не просто цифра. Это доказательство того, что добро сильнее дезинформации и ненависти. Украина не одинока, мы вместе – и это единственный способ победить зло".

Контекст акции связан с критической ситуацией в Киеве после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Уже больше недели электроснабжение в столице восстанавливается только на 3–4 часа в сутки, жители страдают от отсутствия отопления и воды, температура в квартирах едва достигает 10–12°C, лопаются трубы и горит проводка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что после удара РФ по объектам энергетики в ночь на 17 января ухудшилась ситуация в Киевской области. В частности, речь идет о Гостомеле, Буче и Ирпене. Также президент поручил разобраться, почему в части домов в Киеве до сих пор не восстановлено теплоснабжение.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

