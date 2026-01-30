Были на грани жизни и смерти: в горах Румынии спасли двух заблудившихся и замерзших украинцев. Фото и видео

Румынские спасатели нашли в горах двух украинцев, которые незаконно покинули Украину. Мужчины пересекли границу с Румынией через горы Марамуреш, однако застряли в недоступной местности.

Видео дня

Работники Службы спасения работали в экстремальных погодных условиях. Об этом сообщают Аgerpres и журналист Виталий Глагола.

Что известно

В спасательную службу обратились двое граждан Украины в возрасте до 30 лет, которые сообщили, что оказались заблокированными в труднодоступной горной местности Марамуреш и не могут самостоятельно выбраться.

Поисковая операция продолжалась в сверхсложных погодных условиях, ведь ночью температура опускается до -15 – -17 мороза, а плотный снежный покров местами достигает более двух метров.

По информации Глаголы, мужчины находились в горах с признаками переохлаждения, без запасов пищи и не ориентировались в местности.

"Двух украинцев только что нашли горные спасатели и пограничная полиция. Они живы, но мокрые, их одежда по пояс примерзла", – сообщил директор Горно-спасательной службы Дан Бенга.

Мужчин завернули в термопленку, напоили чаем и дали перекус. Чтобы вывести их из горной местности понадобилось более трех часов. Уклонистов передали медикам.

Напомним, украинские пограничники спасли мужчину из Днепропетровской области, который пять суток блуждал в горах. Он планировал незаконно пересечь границу в направлении Румынии, однако потерялся, был обессилен и вынужден просить о помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!