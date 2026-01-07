Планировал незаконно перейти в Румынию: пограничники спасли днепрянина, который пять суток блуждал в горах. Фото

Пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда спасли мужчину из Днепропетровщины, который пять суток блуждал в горах. Он планировал незаконно пересечь границу в направлении Румынии, однако потерялся, был обессилен и вынужден просить о помощи.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Вечером в воскресенье, 4 января, работники ГПСУ получили информацию от Нацполиции о потере мужчиной ориентировки в Карпатах. Гражданин обратился по телефону на спецлинию и сообщил, что находится в горах Верховинского района Ивано-Франковской области, не может самостоятельно передвигаться и просит о помощи.

Под утро пограничники совместно с сотрудниками ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину, который лежал на снегу среди лесного массива. Поисковая операция продолжалась около 12 часов.

Группа реагирования помогла ослабленному мужчине спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Там днепрянина напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться.

Во время собеседования 30-летний житель Днепропетровской области признался, что он пять суток путешествовал по Карпатам и планировал таким образом незаконно добраться до Румынии. Однако мужчина не осознавал, что горный маршрут будет таким тяжелым и опасным.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителя был составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Дальнейшую его судьбу будет решать суд.

"Еще раз подчеркиваем, что пересечение границы вне пунктов пропуска – это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья", – отметили в ГПСУ.

