'Часть переговорной группы уже в пути': Зеленский назвал дату следующих мирных переговоров

Уже в субботу, 21 марта, в Соединенных Штатах Америки состоятся переговоры об окончании войны России против Украины. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути.

Об этом в вечернем обращении в четверг, 19 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что переговорную паузу уже пора завершать.

"Важно также, что есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины. Переговорная пауза была, время ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, на эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", – сказал глава государства.

Он рассказал, что имел подробные разговоры о переговорах с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

"Наш приоритет – сделать все для возможности достойного мира. Я благодарю всех, кто с этим помогает", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку часть вопросов не удается решить на уровне переговорных команд. Речь идет о мирных переговорах, санкционной политике и сотрудничестве в сфере безопасности. Именно поэтому Киев считает прямой диалог лидеров следующим необходимым шагом.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по завершению войны находятся на паузе. В то же время диалог продолжается по отдельным вопросам.

Песков утверждает, что стороны работают по гуманитарному треку.

