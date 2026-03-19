Более полумиллиона украинцев получили лишь 100 грн к пенсии: почему индексация не дала ожидаемого эффекта

Во время индексации пенсий в Украине часть пенсионеров получила повышение лишь около 100 грн или не получила его вовсе из-за несовершенного механизма расчета и различных базовых показателей для "старых" и "новых" пенсий. Отмечается, что это приводит к значительному неравенству в выплатах и фактически нивелирует эффект повышения для миллионов людей.

Видео дня

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Ежегодная индексация пенсий в Украине происходит по механизму, который утверждает правительство, теоретически она должна учитывать инфляцию и рост зарплат .

Но на практике этот подход не только не защищает пенсионеров от обесценивания денег, но и углубляет неравенство между различными категориями получателей. По словам Гетманцева, ключевая проблема – разные базы для расчета пенсий. Так, "старые" пенсии после индексации с 1 марта 2026 года исчисляются исходя из показателя 9992 грн, тогда как новые с 17482 грн.

В результате даже при одинаковом стаже и уровне зарплаты разница в выплатах может достигать почти двух раз. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ситуация выглядит следующим образом:

525 тысяч человек получили повышение всего на 100 грн;

4,7 млн – от 100 до 500 грн;

3,2 млн – от 500 до 1000 грн;

328 тысяч пенсионеров не получили повышения вообще.

Средний размер повышения составил 519,2 грн – это примерно 10 евро. Но за этими цифрами скрывается главное, что миллионы людей фактически получили символическую прибавку, которая не влияет на их благосостояние. Именно на этом акцентировал Гетманцев, подчеркнув, что для многих украинцев индексация свелась к дополнительным 100 гривен – суммы, которая не покрывает даже минимального роста расходов.

По его словам, на этом фоне решение о единовременной выплате 1500 гривен выглядит логичным шагом. Оно частично поддерживает наиболее уязвимые категории населения, но не решает проблему в корне. Такой подход имеет скорее "латочный" характер и не способен изменить ситуацию в долгосрочной перспективе.

Проблема значительно глубже. Фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан уже превышает 7 тысяч гривен, тогда как значительная часть пенсионеров получает значительно меньше. Разрыв между реальными потребностями и государственными выплатами продолжает расти.

Гетманцев отмечает, что без комплексного пересмотра пенсионной системы ситуация будет только усложняться. Необходимо не только индексировать выплаты, но и изменить сам подход к их формированию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!