'Настоящая зимняя сказка': в Карпатах снег засыпал склоны, ударило 8 градусов мороза. Фото

В Карпатах резко ухудшилась погода – горы снова оказались в настоящих зимних условиях. Снег засыпал склоны, а температура воздуха опустилась до минусовых значений.

Спасатели и синоптики предупреждают об опасности для туристов и призывают быть осторожными. Об этом сообщает ГСЧС Украины, а видео заснеженных гор публикуют в соцсетях.

По состоянию на утро 19 марта на вершине Поп Иван зафиксированы сложные погодные условия. Там царит облачность, продолжается сильный снегопад, а видимость значительно ограничена из-за плотной белой дымки.

Температура воздуха на вершине опустилась до -8 градусов, что вместе с погодными условиями создает ощущение настоящей зимы посреди марта. Дополнительную опасность представляет юго-восточный ветер, который усиливается до 12 метров в секунду.

Похожая ситуация наблюдается и на популярном горнолыжном курорте Буковель, где также фиксируют интенсивные снегопады. Склоны активно заметает снегом.

Такие погодные условия делают пребывание в горах потенциально опасным. Из-за сильного ветра, снега и низкой видимости значительно возрастает риск дезориентации, переохлаждения и других чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине так и прогнозировали – в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до минусовых отметок

