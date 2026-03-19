Усиление для Украины из Америки осенью и где искать ресурс для побед: тренер сборной Украины подвел итоги первого раунда отбора на Евробаскет-2027

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин после победного матча с Азербайджаном (55:73) подвел итоги первого раунда квалификации на Евробаскет-2027, где "сине-желтые" заняли третье место в своей группе Е и вышли в следующий отборочный этап уже с участием сильнейших команд континента. И вполне возможно, что осенью Украина получит усиление из Америки. И не только.

В комментарии OBOZ.UA Мурзин отметил, с какой основной проблемой наша сборная столкнулась в последнем окне, где необходимо искать ресурс для улучшения игры и кто из украинок за океаном может присоединиться к национальной команде в этом году.

– Да, мы вышли во второй раунд, но я очень переживаю за качество игры. В этом окне мы должны были обязательно выиграть хотя бы один матч у наших прямых конкурентов. Но и с Черногорией, и с Болгарией был большой проигрыш. Поэтому я немного расстроен нашими показателями. В последнем матче с Азербайджаном мы бросаем 20 трехочковых и лишь два из них реализуем, делаем 18 потерь. Поэтому есть, над чем работать и куда двигаться дальше.

Честно говоря, в какой-то момент был уверен, что мы не пройдем дальше из-за этих двух больших проигрышей, ведь имели только одну победу в поединках с основными соперниками. Однако хватило, и я приятно удивлен. Мне кажется, что мы могли бы играть лучше, но мало времени на подготовку и отработку всего. Немножко мы отстаем физически, я считаю.

Конечно, сказывается и отсутствие действительно домашней арены, поддержки. Вспомните, как мы собирали полный дворец спорта в Киеве, когда побеждали Сербию и Францию. А на следующем этапе добавляются сильнейшие соперники, и задача будет значительно сложнее.

Поэтому надо собраться и биться, биться и биться в каждом матче. Ведь в этом окне мы столкнулись с агрессивной защитой. Мы вроде и готовы были, все пересматривали и разбирали... Но не справились. Хотя в Болгарии это, конечно, была слишком агрессивная, даже грязная защита. Однако мы должны быть готовы. И в первую очередь ментально.

– Но ведь у нас есть потенциальное усиление накануне второго этапа квалификации? Например, вернется травмированная сейчас Дубнюк, приедут девушки, которые играют в Америке.

– Я надеюсь на это. Но в первую очередь наш ресурс находится внутри нас. И очень важно повысить взаимопонимание между собой. Мне кажется, это основное, что у нас не получилось в этом окне. Поэтому и думаю, что наш резерв находится внутри. Если помогут "американки", это будет замечательно. Но я не думаю, что мы показали всю свою силу в этом окне. Поэтому самый эффективный путь, который может помочь команде, это найти взаимопонимание между собой.

– Да, ведь у сборной Украины были неплохие отрезки. Например, до четвертой четверти с Черногорией команды играли на равных

– Да, и в Болгарии мы также собрались после первой четверти. Были хорошие отрезки. Но нас не хватило на 40 минут. А надо бороться все 40 минут. Надеюсь, что в следующих матчах будет больше помощи от молодых игроков. Не было у нас и центровой Евгении Путры. Я думаю, возможно, присоединятся и "американки". Вот сейчас на U-20 должна приехать Дарья Бирюк, посмотрим. Надеюсь, что приедет в сборную и Екатерина Коваль. Наблюдаем за всеми и надеемся, что все будет хорошо.

– Да, и Коваль, и Путра – высокие, мощные девушки, было бы интересно увидеть их в сборной.

– Особенно с Болгарией, где доминировала их американская центровая. Юркевичус боролась с ней, здорово боролась, но...

