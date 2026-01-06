Житель Полтавщины хотел незаконно пересечь границу, но едва не погиб в горах: чем все закончилось. Фото

Житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.

У него диагностировали переохлаждение. Детали сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" Мукачевского отряда совместно со специалистами Раховской горной поисково-спасательной группы спасли мужчину, который заблудился в горной местности", – говорится в сообщении.

Неудачная попытка побега через горную границу

Отмечается, что 47-летний житель Полтавской области пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу вне пунктов пропуска. Для побега он выбрал один из самых сложных и опасных горных участков. Мужчина раньше никогда не был в горах и недооценил риски своего поступка.

Благодаря слаженным действиям пограничников и спасателей нарушителя нашли. Для поисково-спасательной операции привлекли высокопроходную технику и беспилотный летательный аппарат.

"На момент обнаружения мужчина находился в состоянии сильного истощения и нуждался в неотложной медицинской помощи. Медицинские работники диагностировали у него общее переохлаждение", – отметили в ГПСУ.

Пересекать границу в горах опасно

В пограничном ведомстве призвали мужчин не пытаться противозаконно пересекать госграницу, поскольку горная местность зимой представляет повышенную опасность. Низкая температура, значительный снежный покров, сильный ветер со снегом и ограниченная видимость являются реальной угрозой для жизни и здоровья людей.

Напомним, ранее 33-летний житель Львовщины пытался на мотоцикле прорваться в Румынию через пункт пропуска в Черновицкой области. Нарушителя задержали пограничники. Его и транспорт были переданы полицейским.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Волынской области задержаны пятеро военнослужащих Государственной пограничной службы, которые помогли сбежать из Украины по меньшей мере 120 военнообязанным лицам. Уклонисты за это платили до 10 тысяч долларов США каждый.

