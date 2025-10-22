Будут дежурить круглосуточно: Саркози в тюрьме предоставили охрану из двух полицейских

С 21 октября бывшего президента Франции Николя Саркози удерживают в тюрьме после признания его виновным в незаконном финансировании президентской кампании. Бывший глава государства находится в одиночной камере под постоянным наблюдением охранников.

Об условиях содержания Саркози сообщает телеканал BFMTV. Сообщается, что двое офицеров круглосуточно дежурят возле камеры бывшего президента. Также его сопровождают во время прогулок, посещения спортзала, библиотеки или врача.

По данным канала, Саркози находится в отдельном крыле тюрьмы и не контактирует с другими заключенными. Такие меры удивили работников учреждения. Сторона защиты экс-президента считает арест необоснованным и настаивает на освобождении.

"С того момента, как его задержали, критерии, которые оправдывают это задержание не применяются. Ничто не оправдывает это задержание", – отметил адвокат Саркози Кристоф Ингрейн.

Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство об освобождении Саркози в течение двух месяцев.

В чем обвиняют Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам заключения за участие в преступном сговоре, связанном с финансированием его президентской кампании 2007 года средствами из Ливии во время правления Муаммара Каддафи. Суд в Париже признал его виновным в заговоре, но оправдал по другим обвинениям, в частности в коррупции и незаконном финансировании.

Бывший президент отрицает все обвинения и назвал решение суда "пародией на правосудие".

"Я не боюсь тюрьмы. Я буду держать голову высоко поднятой, даже у ворот тюрьмы", – говорил экс-президент Франции перед заключением.

Это первый случай во Франции, когда бывший президент Республики приговорен к реальному тюремному заключению.

Его жене Карле Бруни также предъявили обвинения в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу.

OBOZ.UA сообщал, 21 октября утром бывший президент Франции покинул свой дом в Париже, чтобы отправиться в тюрьму Ла-Санте, где он будет отбывать наказание.

