Экс-президента Франции Саркози признали виновным по делу о незаконном получении денег от Каддафи: что известно

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам заключения за участие в преступном сговоре, направленном на получение средств для его президентской кампании 2007 года от Ливии при правлении Муаммара Каддафи. Парижский суд оправдал Саркози по остальным обвинениям, включая коррупцию и незаконное финансирование кампании, однако приговор подтверждает его вину в заговоре из-за участия близких помощников в попытках получить финансирование.

Об этом сообщает Reuters. Суд признал, что нет прямых доказательств заключения Саркози личного соглашения с Каддафи или того, что деньги из Ливии дошли до его избирательной казны.

В то же время, суд подчеркнул "преступный сговор", поскольку бывший президент позволил своим помощникам вести переговоры с ливийскими представителями по финансированию кампании. Речь идет о периоде 2005–2007 годов, когда Саркози еще не был президентом, а после избрания пользовался президентской неприкосновенностью.

Среди других обвиняемых на процессе были бывший помощник Саркози Клод Геан и бывший министр внутренних дел Брис Ортефе. Геан признан виновным в коррупции, Ортефе – в преступном сговоре.

Несмотря на судебные приговоры и лишение в июне ордена Почетного легиона – высшей награды Франции – Саркози остается влиятельной фигурой на политической арене. Он активно поддерживает контакт с премьер-министром Себастьеном Лекорном и укрепляет связи с Национальным объединением во главе с Марин Ле Пен, позиционируя партию как часть "республиканской дуги".

Саркози также сталкивался с рядом судебных процессов после завершения президентского срока. В прошлом году высший суд Франции оставил в силе обвинительный приговор за коррупцию и злоупотребление служебным положением, обязав его носить электронный браслет в течение года – первый случай для бывшего главы государства.

Апелляционный суд подтвердил отдельный обвинительный приговор по незаконному финансированию кампании 2012 года, а окончательное решение высшего суда по этому делу ожидается в следующем месяце.

