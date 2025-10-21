Под крики толпы: экс-президент Франции Николя Саркози покинул свой дом и отправился в тюрьму. Видео

Бывший президент Франции Николя Саркози 21 октября утром покинул свой дом в Париже, чтобы отправиться в тюрьму Ла-Санте, где он будет отбывать наказание. Он осужден по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года.

Это первый случай во Франции, когда бывший президент Республики приговорен к реальному тюремному заключению. Возле дома Саркози собрались сотни сторонников, которые выкрикивали его имя и поддерживали до последней минуты свободы, пишет La Depeche.

Последние минуты на свободе

Около 8:30 сыновья Саркози организовали митинг поддержки возле его дома. Толпа скандировала: "Николя! Николя!" и "Свободу Николя!", когда бывший президент вышел с женой Карлой Бруни, держа ее за руку, из дома.

По призыву его сына Луи Саркози сторонники бывшего президента собрались возле виллы Монморанси в 16-м округе за несколько часов до его заключения в тюрьме Санте в Париже.

В 10:00 он прибыл в тюрьму Ла-Санте, где его поместили в одиночную камеру. Это заключение стало "ударом" для политического истеблишмента Франции, который ранее избегал таких прецедентов.

Саркози сделал публичное заявление

В соцсети X Николя Саркози опубликовал обращение, в котором назвал свой арест "судебным скандалом! Он заявил, что не ищет поблажек и не просит сочувствия.

"Никаких преимуществ, никакой милости. Меня не следует жалеть, ибо мой голос несет (...) Но сегодня утром я испытываю глубокое сожаление за Францию, которая оказалась униженной проявлением мести, доведшей ненависть до беспрецедентного уровня. Я не сомневаюсь. Правда победит. Но цена будет сокрушительной", – отметил Саркози.

Его адвокат Кристоф Ингрен сообщил, что сразу после заключения подано прошение об освобождении, назвав содержание Саркози под стражей "позором" для Франции. Он выступал возле парижской тюрьмы Санте, где бывшего главу государства заключили, почти через месяц после его пятилетнего тюремного заключения за заговор в рамках ливийского процесса, что является беспрецедентным содержанием под стражей в истории Республики.

Макрон молчит, но напряжение растет

Президент Эммануэль Макрон, который находился с визитом в Словении, отказался комментировать заключение своего предшественника. Он заявил, что как "гарант надлежащего функционирования институтов" не может влиять на решение суда, однако признал, что дебаты о временном исполнении приговора являются "законными".

Тем временем во Франции развернулась бурная политическая дискуссия. Первый секретарь Социалистической партии Оливье Форе раскритиковал недавнюю встречу Макрона с Саркози, назвав это "давлением на систему правосудия".

Что известно о судебном приговоре Саркози

Саркози был вынесен приговор за получение миллионов от режима диктатора Ливии Муаммара Каддафи для финансирования его предвыборной кампании 2007 года. Бывший президент отрицает все обвинения и назвал решение суда "пародией на правосудие", сейчас готовит апелляцию.

Его жена Карла Бруни также сталкивается с юридическими проблемами: в июне ей предъявили обвинение в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу. Французские прокуроры утверждают, что Бруни могла пытаться повлиять на бизнесмена Зиада Такиеддина, который утверждал, что доставлял наличные из Триполи предвыборной команде Саркози. Она отрицает какие-либо нарушения закона, а дата суда еще не назначена.

Известно, что Карле Бруни грозит до 20 лет заключения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какую политическую позицию по войне в Украине занимает Николя Саркози и почему его называют "другом Путина".

