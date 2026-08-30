Британский флот провел спецоперацию по слежению за российскими судами: что стало известно

Королевский флот Великобритании три дня отслеживал российские суда в своих территориальных водах. Три корабля и вертолет были задействованы для наблюдения за российскими судами, следовавшими через Северное море к проливу Ла-Манш.

Видео дня

Об этом сообщает газета The Guardian. 72-часовая операция состоялась на прошлой неделе.

Что известно

По данным издания, эскадренный миноносец "Дункан", фрегат "Сент-Олбанс" и патрульный корабль "Северн" отслеживали российский миноносец "Адмирал Левченко" и фрегат "Бесстрашный".

Российские корабли сопровождали грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта", находящиеся под санкциями, до Дувра.

По словам первого морского лорда британского Адмиралтейства Гвина Дженкинса, "нет места для самоуспокоенности", поскольку корабли теневого флота России продолжают представлять "неприемлемый риск" для безопасности Туманного Альбиона.

"Вместе с нашими союзниками такой подход вынуждает Москву отвлекать российские военные корабли от их основного назначения. Это потому, что Россия знает, что мы готовы действовать снова, если это понадобится", – сказал он.

По данным издания, Гранд-флит недавно предупредил о росте российской активности в водах Великобритании. В июле корабли наблюдали за российскими судами 21 день, что на 25% больше, чем в прошлом году. Официальные лица заявляют, что они неоднократно наблюдали военные корабли в Дуврском проливе и Северном море.

В июне Королевские морские пехотинцы захватили российский танкер "Смиртос", что стало первым случаем, когда британская армия высадилась на борт судна теневого флота, одного из более чем 500, на которые Лондон наложил санкции.

Напомним, в правительстве Великобритании рассматривали возможность продажи российской нефти, изъятой с танкера "Смиртос", а полученные средства направить на поддержку Украины. Речь идет о грузе стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов, который, по оценке британских властей, после конфискации законно перешел в собственность государства.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере восемь нефтеналивных танкеров теневого флота следуют через Ла-Манш. В Лондоне заявили, что прекращение этой деятельности является "приоритетной задачей", и анонсировали "решительные меры".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!