Британия, Италия и Япония планируют разработать совместный истребитель шестого поколения: что известно о проекте

Три технологических гиганта, военные производители BAE Systems Великобритании, Leonardo Италии и Japan Aircraft Industrial Enhancement Японии, создали совместное предприятие Edgewing для финальной разработки новых истребителей. В рамках совместной программы Global Combat Air Programme (GCAP) предприятие должно разработать и собрать прототипы истребителей шестого поколения для ВВС указанных стран.

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Новосозданная компания "будет играть центральную роль в достижении амбициозных целей программы", включая дату ввода самолетов в эксплуатацию в 2035 году, отмечают в Edgewing. Более того, предприятие будет оставаться ответственным органом в течение всего срока эксплуатации новых истребителей.

Возглавил Edgewing бывший управляющий директор подразделения Leonardo Aircraft Division Марко Зофф.

"Мы чрезвычайно рады запуску Edgewing в рамках Глобальной программы боевой авиации. Объединив силы наших талантливых сотрудников в Великобритании, Италии и Японии, мы не только создаем боевую авиационную систему нового поколения, но и стремимся установить новый глобальный стандарт партнерства, инноваций и доверия", – сказал он.

Компания имеет филиалы в каждой из стран-партнеров, а ее штаб-квартира расположена в Великобритании.

"Мы приветствуем запуск Edgewing, который является важным шагом вперед в действительно международной совместной программе развития", – отметил главный директор Международной правительственной организации GCAP Масами Ока.

Global Combat Air Programme является совместной программой разработки истребителя шестого поколения для Великобритании, Италии и Японии. Программа направлена на замену истребителей Eurofighter Typhoon, состоящих на вооружении Королевских ВВС и ВВС Италии, а также Mitsubishi F-2, состоящих на вооружении ВВС Японии.

Хотя истребитель будет совместной разработкой трех стран, для каждой из них самолет получит свое радиолокационное оборудование, отдельные системы, а также ракетно-бомбовое вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно немецкий оборонный стартап Helsing и шведская компания Saab провели уникальные воздушные испытания истребителя Gripen. Причем один из самолетов был пилотирован искусственным интеллектом, а второй – человеком.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Силы обороны Украины могут получить больше французских истребителей Mirage 2000. Первые такие самолеты Украина получила от Парижа в феврале 2025 года.

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