Пилот против ИИ: в Швеции провели уникальный воздушный поединок самолетов Gripen

Немецкий оборонный стартап Helsing и шведская компания Saab провели уникальные воздушные испытания истребителя Gripen. Один из самолетов был пилотирован искусственным интеллектом. Второй - человеком.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что эти испытания, известные как Project Beyond, включали три полета. Они были проведены в период между 28 мая и 3 июня.

Издание добавляет, что пилотный проект с искусственным интеллектом еженедельно получал эквивалент 30-летнего опыта. Впрочем, пока результаты неубедительны относительно эффективности ИИ в поединке с человеком.

"Испытания на прошлой неделе являются первой обнародованной попыткой проверки способности искусственного интеллекта управлять полноценным реактивным боевым самолетом за пределами визуального наблюдения (BVR), а не в ближнем воздушном бою", – добавляет издание.

Уточняется, что в последнем из них искусственный интеллект Centaur компании Helsing, пилотировавший Gripen E, противостоял истребителю Gripen D, управляемому человеком. Это впервые, когда ИИ управлял полноценным реактивным самолетом, а не испытательным.

Испытания, которые финансируются правительством Швеции, не дали окончательных результатов относительно того, кто показал лучшие результаты – высококвалифицированный пилот или его оппонент.

"Такие эксперименты являются шагом вперед в европейских усилиях по конкуренции в автономности в обороне и подчеркивают растущее внимание к интеграции ИИ и автономности в боевые системы", – говорится в сообщении.

В частности уточняется, что компания Saab исследует возможности создания боевых самолетов следующего поколения с пилотом и без них.

"Если нужно будет переобучиться для новой системы вооружения или тактики, будет трудно оставаться на уровне. Сейчас еще есть пилоты, которые будут иметь шанс, но это быстро изменится", – резюмировал испытания главный инновационный директор Saab Маркус Вандт, который также является шведским астронавтом и бывшим пилотом истребителя.

Недавно искусственный интеллект дал прогноз, когда в Украине будет восстановлено авиасообщение. По состоянию на сегодня, есть большие риски из-за полномасштабного вторжения страны-террориста России. Впрочем, наиболее вероятно, что первыми свою работу восстановят аэропорты в западных регионах нашей страны.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают методично уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора. На этот раз с участием истребителя МиГ-29 был ликвидирован российский склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Силы обороны Украины могут получить больше французских истребителей Mirage 2000. Первые такие самолеты Украина получила от Парижа в феврале 2025 года.

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