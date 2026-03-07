Британия хочет отправить свой авианосец на Ближний Восток – медиа

В Великобритании готовят авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. При этом срок предупреждения о его перемещении сократили вдвое – пять дней вместо десяти.

Видео дня

Это означает, что корабль сможет быстрее реагировать, если будет принято решение о его развертывании. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на информированный источник.

По словам собеседника издания, экипаж также был предупрежден о возможном развертывании на фоне войны США и Израиля против Ирана.

"Этот шаг не означает, что военный корабль, который перевозит истребители F-35 и нуждается в сопровождении ряда других судов и подводной лодки, будет отправлен для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе и вокруг Кипра, но это означает, что премьер-министр будет иметь больше возможностей для его быстрого перемещения, если это будет признано необходимым", – сказано в статье.

Авианосец базируется в Портсмуте, Англия. Спикер Министерства обороны заявил, что HMS Prince of Wales всегда находился в состоянии высокой боевой готовности.

"Мы повышаем готовность авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в случае любого развертывания", – сказал он.

Спикер добавил, что с января Великобритания усиливает свое военное присутствие на Ближнем Востоке и уже развернула силы для защиты британцев и союзников в регионе, включая истребители Typhoon, самолеты F-35, системы противовоздушной обороны и дополнительные 400 военнослужащих на Кипре.

"С начала ударов британские самолеты сбивают дроны, а мы направили в регион дополнительные силы для усиления противовоздушной обороны, в том числе самолеты Typhoon и вертолеты Wildcat с ракетами для уничтожения дронов", – отметил представитель ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Американские военные затопили переоборудованный контейнеровоз в Персидском заливе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!