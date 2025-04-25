'Конструктивная и полезная': у диктатора РФ Путина рассказали детали встречи с Уиткоффом

Встреча спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина, состоявшаяся 25 апреля, длилась три часа. Эти переговоры были "конструктивными и полезными", заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

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В Кремле официально переговоры еще не прокомментировали, однако подтвердили, что Ушаков участвовал в них. Сам помощник Путина отметил, что встреча "состоялась в 80-й годовщине встречи союзников на Эльбе, и это символично".

"Это уже его четвертый визит в нашу страну. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Что касается непосредственно украинского кризиса, речь шла, в частности, о возобновлении прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", – заявил Ушаков.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф приезжает в Москву "с посланиями" Трампа к Путину и "едет с посланиями для президента США" от российского диктатора.

Какие непосредственно послания стороны передали друг другу, и о чем конкретно шел трехчасовой разговор, ни Песков, ни Ушаков не сказали.

Правда, спикер Кремля отметил, что второй за последние две недели визит Уиткоффа в страну-агрессор является "челночной дипломатией в рамках посреднических усилий США".

Как сообщал OBOZ.UA, Уиткофф прибыл в Москву на встречу с диктатором утром пятницы, 25 апреля. В Кремле в 14:30 сделали заявление, что встреча "состоялась".

Однако американец покинул Москву на борту бизнес-джета Bombardier Global 7500 только в 18:30, отмечают российские пропагандисты.

Ранее стало известно, что на новой встрече Уиткофф планирует обсудить с Путиным требования США к РФ в рамках потенциального мирного соглашения. В частности, Вашингтон требует от Кремля забыть о "демилитаризации" Украины и признать ее право на военную силу. Также, по плану американцев, РФ должна будет уступить Запорожскую АЭС.

Уполномоченные Украины уже передали США список "красных линий" на любых переговорах, этот документ "лежит на столе" у Трампа. По данным нескольких изданий, он исключает признание украинского Крыма российским, как и других оккупированных территорий.

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