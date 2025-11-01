В Германии закроют крупнейший приют беженцев из Украины: власти изменили планы

В Германии Центр приема украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту "Тегель" закроют до конца 2025 года. Это крупнейший центр, который был известен своими плохими условиями.

Видео дня

Об этом сообщает издание DW. Сначала центр планировали только для временного приема украинских беженцев, которых размещали в больших палатках и терминалах. Однако некоторым из украинцев в конце концов пришлось провести здесь не один год. Но в последние недели лета беженцев начали активно переселять в другие берлинские приюты, чтобы до конца 2025 года центр полностью освободить.

Как объясняют городские чиновники, поскольку в Берлин сейчас приезжает меньше беженцев, город хочет размещать их более децентрализованно. В берлинской городской администрации по вопросам труда, социальных дел, равенства и интеграции на запрос DW сообщили, что сейчас в "Тегеле" все еще проживает около полутора тысяч беженцев из Украины. Еще год назад их было около 5000.

На сайте же "Тегеля" уже с середины лета обращают внимание на то, что не принимают новых беженцев с домашними животными. Вероятно, такое требование звучит из-за того, что это усложняет дальнейший процесс быстрого расселения в другие приюты Берлина. Тех украинцев, которые уже проживали в "Тегеле" вместе с животными, переселяют в приют на территории другого бывшего аэропорта "Темпельгоф" на юге города.

45-летний Владимир Савенко из Горишних Плавней Полтавской области приехал в Германию в конце лета, но уже успел пожить и в "Тегеле", и в "Темпельхофе". В приюте на территории аэропорта "Тегель" мужчина пробыл месяц перед тем, как его переселили в приют в другом аэропорту. Условия проживания на новом месте, по словам мужчины, немного лучше, но не оптимальные. По его словам, в "Темпельгофе" в комнате проживает меньше людей - по 4-6 человек, в то время, как в "Тегеле" его разместили в комнате на 12 коек, где проживало 8 человек.

Здания аэропорта, находящиеся под охраной как памятники архитектуры, будут сохранены и отремонтированы. В терминале "А" в будущем хотят разместить высшее учебное заведение. Среди планов в рамках проекта - возведение на территории аэропорта и научно-исследовательского и промышленного парка площадью более 200 гектаров. Уже и название придумали - Urban Tech Republic. Он будет посвящен городским технологиям.

Также на территории "Тегеля" появится новый жилой район - "Квартал Шумахера" (Schumacher Quartier). Это будет социально-экологический квартал со школами, детсадами, спортплощадками, а также с более 5000 квартир под аренду или на продажу для более 10 тысяч человек. Кроме того, здесь хотят построить новый ландшафтный парк.

Но и центр приема беженцев на территории "Тегеля" не исчезнет сразу и полностью. К середине 2026 года его планируется переоборудовать в обычный центр прибытия беженцев в соответствии с нормами, определенными ЕС. Теперь вместо огромных палаток, будут установлены жилые контейнеры. Обновленный приемный центр сможет разместить до 2600 человек. Правительство Берлина хочет временно использовать его до середины 2031 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!