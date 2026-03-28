'Больше не является верховным': Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи 'либо мертв, либо в очень плохом состоянии'

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что США "ближе, чем когда-либо" к победе в войне с Ираном. Одновременно он исправился – не в войне, а военной операции, – и объяснил, что на первую ему нужно официальное согласие законодателей, а вторую он может проводить без согласования с Конгрессом.

Видео дня

Также Трамп вновь предположил, что новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи мертв. Предположение прозвучало 28 марта на инвестиционном форуме в Майами, причем большинство своего выступления американский президент посвятил успеху военной операции против Ирана.

Больше не является верховным

"Верховный лидер Ирана больше не является верховным – он мертв. Сын либо мертв, либо в очень плохом состоянии. Кажется, он говорит окружающим: "просто не втягивайте меня в это", – рассказал Трамп со сцены.

Трамп не назвал Моджтаба Хаменеи по имени, хотя и вспомнил, что это ребенок Али Хаменеи. Рассказывая о состоянии нового аятоллы, он сослался на информацию от разведчиков.

Секретное оружие

"Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы Ближний Восток наконец освободился от иранского террора и агрессии", – сказал Трамп. По его словам у американских военных есть некое новейшее и секретное "оружие, о котором никто даже не знает". Но победу США "уже практически получили" не благодаря ему, а только за счет обычных бомб.

Именно бомбами во время военной операции было уничтожено 97% ракетных пусковых установок Ирана, пояснил американский лидер.

По его словам, на территории Ирана "еще осталось 3554 цели", которые США намерены поразить в ближайшее время, пообещал американский президент.

Правда ли это

Вопреки таким заявлениям Трампа разведка США "уверенно подтверждает" лишь уничтожение трети ракетного арсенала исламского государства. Статус второй трети вызывает вопросы – эти ракеты "вероятно" или повреждены, или оказались под завалами в подземных тоннелях и бункерах.

Хотя официально в Пентагоне утверждают, что по состоянию на сейчас количество ракетных и дроновых атак на Ближнем Востоке со стороны Ирана"уменьшилось примерно на 90%". Американские военные уверены, что"повредили или уничтожили более 66% иранских ракетных, беспилотных и военно-морских производственных мощностей и верфей".

Что предшествовало

Еще 20 марта Дональд Трамп утверждал, что Америка якобы уже "победила Иран".

"Я думаю, что мы победили. Мы уничтожили их флот, их воздушные силы, мы уничтожили их противовоздушную оборону, – мы уничтожили все!.. С военной точки зрения, им конец" – говорил президент США журналистам на лужайке Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне всех этих заявлений Иран предупредил о закрытии Ормузского пролива для морского судоходства. Военные исламской страны также заявили, что готовы применять жесткие меры в отношении судов, которые будут пытаться игнорировать установленный запрет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!