Украинцы с Дієй получат деньги от государства: выплата начала поступать с 27 марта

Украинцы, которые участвуют в программе "Национальный кэшбек", начнут получать выплаты от государства за покупки товаров отечественного производства в январе 2026 года. Средства начнут поступать на специальный банковский счет уже 27 марта.

Об этом сообщили в Министерстве экономики. Отмечается, что вскоре начнутся выплаты за февраль.

"27 марта начинается выплата кэшбека за январь. Средства поступят гражданам, которые накопили более 2 гривен кэшбека и выбрали карты "Национального кэшбека" для выплат в приложении Дія. В общем кэшбек за январь поступит на счета более 4,1 млн пользователей программы", – говорится в сообщении.

Изменения в марте

С 1 марта "Национальный кэшбек" работает по обновленной дифференцированной модели. Если раньше кэшбек начислялся в размере 10% от покупок за отечественные товары, то теперь предусматривается два разных уровня:

5% – в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции на рынке (сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, масло, мясо, молочные продукты – кроме твердых и мягких сыров, – соусы и приправы).

Это должно точнее направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта.

Кэшбек на топливо

Также с 20 марта действует программа кэшбек на топливо, которая позволяет украинцам получать компенсацию стоимости топлива, приобретенного на заправочной станции (к программе уже присоединились более 150 сетей АЗС):

15% – на дизель;

– на дизель; 10% – на бензин;

– на бензин; 5% – на автогаз.

Куда потратить кэшбэк

Оплата коммунальных услуг.

Оплата почтовых услуг.

Приобретение продуктов питания украинского производства.

Приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства.

Покупка книг или другой печатной продукции.

Донат на благотворительность, в том числе и в поддержку ВСУ.

Как присоединиться к программе

Открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров.

в одном из банков-партнеров. Определить карту для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт.

и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт. В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек" любого банка-партнера.

Следует помнить о некоторых ограничениях, которые предусмотрены программой. Максимальная сумма выплаты, которую можно получить в месяц по программе "Национальный кэшбек" – 3000 грн, включая начисления за топливо. Кэшбек начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за день украинцам начисляют 20 млн грн за покупку топлива по программе "Кэшбек на топливо". Программа поддержки является "адресной", и люди тратят полученные деньги в основном на погашение коммуналки.

