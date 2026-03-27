Один известный ютубовский харьковчанин, который ежедневно пьет кофе в Калифорнии, после приколов о "блаженном" Трампе и его "веселой" войне в Иране рассказал много интересного.

Далі текст мовою оригіналу.

По-перше - була розповідь про масштаби й подробиці розграбування в Україні західної військової допомоги, яку надають, зокрема, задля нашого захисту.

По-друге ж - ішлося й про те, що на певних щаблях влади взагалі вже в корупції, яка стала обов’язковою, не можна не брати участі, бо хто не бере, тих, мовляв, підставляють/саджають або вбивають.

Ну, не знаю. Принаймні за мене, коли я там не дуже давно був, ТАКОГО не було. Тобто, може, щось і було, адже це Україна, але ж аж ніяк НЕ ТАК.

Чесних, виявляється, шукали настільки наполегливо й ретельно, що таки врешті-решт дошукалися й знайшли. Шукали, мабуть, вперто й довго.

І, якщо цьому всьому, про що нам завзято розповідають із Каліфорнії, вірити, то особисто в мене висновок - наступний.

Захід у такому випадку не може чогось із усього цього не знати, тож усе розуміє, але все одно дає гроші, знаючи, що вкрадуть.

Виходить, так він купує власну безпеку. Саме така війна в Україні може бути довгою і відповідно довго його оберігати. Вони, таким чином, свідомо фінансують мародерів.

Навіть Трамп почав звикати, адже кошти вже не американські: в нього - лише реалізація.

А ще тоді виходить, що всім все байдуже. Аби тільки не заважали домовлятись і не запроваджували ПДВ для ФОПів…