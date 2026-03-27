'Неужели тренеры такие тупые?' Легенда 'Динамо' разнес Реброва и его штаб за фиаско Украины в матче со Швецией

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо эмоционально отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции в полуфинале плей-офф к ЧМ-2026. Бывший наставник национальной команды также раскритиковал Сергея Реброва и его штаб за подготовку к сверхважному матчу.

В интервью порталу sport-express.ua Сабо подчеркнул, что откровенно не ожидал такого фиаско украинской сборной. Знаменитый динамовец подчеркнул, что Ребров вместе со своими помощниками плохо разобрали игру шведских соперников, результатом чего стал хет-трик их звездного бомбардира Виктора Дьокереша.

"Не ожидал я такой финальный счет, не ожидал... Разочарован, что и говорить. По именам в сборной Украины все хорошо, команда выглядит боевой, но как таковой команды я не увидел – играли каждый сам по себе, такое впечатление. Неужели не могли наши тренеры на теории в совершенстве разобрать Швецию? Например, акцентировать на том, что есть у них классный форвард и не абы откуда, а из лондонского "Арсенала". Дать задание защитникам максимально плотно сыграть с ним? Вообще Дьокереша не держали. Неужели наши тренеры такие тупые?" – прокомментировал Сабо.

Добавим, что Ребров отказался подавать в отставку после невыхода на ЧМ-2026. В свою очередь нападающий команды Роман Яремчук со словами "мы просто слабее" назвал закономерным поражение от Швеции.

