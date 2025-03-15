Трамп случайно получил микрофоном по лицу: журналистка принесла извинения. Видео

Журналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула микрофоном в лицо президенту США Дональду Трампу. Он сначала выразил свое недовольство, но потом пошутил, что она "вошла в историю".

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Видео курьеза разлетелось по сети. Как видно на кадрах, журналистка телеканала случайно хлопнула Трампа в лицо микрофоном, когда он слушал вопрос другой представительницы прессы о секторе Газа.

Девушка сразу же попросила прощения, но президент США все же бросил на нее недовольный взгляд.

Впрочем, выслушав вопрос о Газе, Трамп отшутился, со смехом сказав, что сегодня его "обидчица" вошла в историю.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта Трамп сказал, что пошутил, когда ему напомнили о его обещании закончить войну в Украине через 24 часа. По словам американского лидера, когда он делал эти заявления, он был "немного саркастичен".

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