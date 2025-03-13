Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приземлился в Москве: запланированы переговоры с Путиным – Bild

Днем 13 марта в столицу страны-агрессора России прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В Москве у него запланированы переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

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Главное целью переговоров станет возможное прекращение огня в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Самолет Уиткоффа Gulfstream G650ER вылетел из Катара ночью и приземлился в московском аэропорту Внуково примерно в 12:30 по местному времени. В российской столице представитель администрации президента США Дональда Трампа намерен встретится с главарем Кремля, чтобы убедить его согласиться на прекращение огня в Украине.

Представитель Соединенных Штатов прибыл в российскую столицу спустя несколько дней после встречи украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцем в Саудовской Аравии.

Напомним, Россия настаивает, чтобы Украина пошла на территориальные уступки и отказалась от идеи размещения миротворческой миссии. Кроме того, РФ настаивает на создании так называемой буферной зоны на границе с российскими регионами.

Раннее сообщалось, что Россия уже могла передать Соединенным Штатам список своих требований для соглашения о прекращении огня в Украине. Однако пока остается неясным, готов ли Кремль вести мирные переговоры с Киевом до их принятия.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин может "взять в заложники" предложение о прекращении огня на 30 дней, достигнутое на переговорах США и Украины, на которое последняя согласилась. В частности, он попытается воспользоваться этим, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных мирных переговоров.

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